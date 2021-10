Ana Baniciu, secretul unui corp de invidiat în pandemie: La sală nu am mai fost de ceva vreme...

"În perioada asta de pandemie a fost mai greuț cu menținerea în formă. Ne reglăm din alimentație, din voie bună, din stat în casă. Pentru că la sală nu am mai fost de ceva vreme. Am mai fost, dar din cauza pandemiei… stau și în zona de Nord unde a fost foarte ciudată chestia asta. S-au și închis sălile constant și atunci am decis să fac singură sport acasă. Sau vara se întâmplă des să ies la plimbări în parc, cu bicicleta", a spus Ana Baniciu pentru ciao.ro.

"Mănânc ce îmi place, ăsta e atuul meu"

"Nu m-am abținut niciodată de la mâncare. Mănânc ce îmi place, ăsta e atuul meu. Nu mănânc deloc mult, pentru că nu îmi cere organismul. Nu pot să mănânc, chiar prietenii mei și apropiații îmi spun că mănânc foarte puțin. Îmi place mâncarea de înnebunesc, gătesc foarte mult, am și semne de la gătit în ultima perioadă, că m-am și ars. (n.r. rade). Orice gătesc! Orice mâncare și mai ales mâncărurile pe care le gătea mama mea. Și anume mâncarea românească, ciorbe și mâncare gătită. Mi se pare că sunt cele mai bune și așa am crescut cu mâncarea asta și m-am obișnuit cu ea", a mai spus artista.

Ce relație are cu tatăl ei, Mircea Baniciu

Ana Baniciu a vorbit, în urmă cu doi ani, la DCNews, despre mândria pe care o simte tatăl ei, Mircea Baniciu, pentru faptul că ea a reușit să își construiască o carieră în același domeniu, dar cu un stil diferit. Cântăreața mărturisește că nu și-ar dori niciodată să își dezamăgească tatăl și de aceea este atentă mereu la ceea ce face.

"Tata se bucură, dar pe silent. Nu îmi zice lucruri în general. Mai mult se simte, nu trebuie să se și spună. Sper că este mândru de mine și că se mândrește cu faptul că am reușit având în vedere că el m-a anunțat de la bun început că o să fie un drum greu, mai ales pentru o femeie care și-ar dori o familie. Este un drum greu, imprevizibil. Azi ești, mâine poți să nu mai fii, nici pe tv, nici star, a spus Ana Baniciu la DCNews.

De asemenea, cântăreața mărturisește că nu și-ar dori niciodată să strice imaginea construită de tatăl său, Mircea Baniciu, în atâția ani de carieră, și spune că este mereu atentă să nu facă vreun pas greșit pentru că ar urma și dezamăgirile.

"Eu niciodată nu am vrut să defăimez imaginea lui sau să stric ce a construit el în atâția zeci de ani și asta cumva e greu și pentru mine. Trebuie mereu să nu cumva să fac un pas greșit pentru că aș atrage multe dezamăgiri și nu aș suporta o dezamăgire din partea lui în ceea mă privește în sensul carierei, a adăugat Ana Baniciu.