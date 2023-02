Amenințări cu moartea pentru regizorul care l-a transformat pe Winnie the Pooh, ursulețul îndrăgit de copii, într-un psihopat ucigaş - Video

Fanii ursuleţului Winnie the Pooh ar trebui să se pregătească pentru o mare dezamăgire după ce acest personaj, mare amator de miere şi totodată un preferat al copiilor, s-a transformat într-un ucigaş sângeros într-un film horror, care îşi propune să "masacreze" imaginea tradiţională a micului animal de pluş, transmite AFP.

Departe de inocenţa poveştilor creatorului său, britanicul Alan Alexander Milne, sau de imaginea ursuleţului lacom şi drăguţ popularizat de studioul Disney, personajul apare de această dată sub forma unui psihopat periculos în filmul "Winnie-the-Pooh: Blood and Honey".



Considerată o bizarerie în universul cinematografic, această producţie realizată cu buget redus, care va fi lansată pe 15 februarie, promite să testeze limitele drepturilor de autor şi pe cele ale brandurilor. De asemenea, ea a stârnit deja nemulţumirea multor fani, care s-au declarat ultragiaţi de o reinventare şocantă a personajului îndrăgit de copii.

"Am primit petiţii pentru a opri filmările. Am primit ameninţări cu moartea. Unii oameni mi-au spus că au sunat la poliţie"

"E o nebunie", a declarat regizorul filmului, Rhys Frake-Waterfield. "Am primit petiţii pentru a opri filmările. Am primit ameninţări cu moartea. Unii oameni mi-au spus că au sunat la poliţie", a adăugat el.



Deşi aventurile ursuleţului Winnie the Pooh şi ale prietenilor săi - Piglet, Eeyore, Tigger - fac obiectul unei licenţe deţinute de Disney de mai multe decenii, protecţia legală asupra primelor cărţi publicate de Alan Alexander Milne în 1926 a expirat.



Personajul original a intrat, deci, în domeniul public, fapt care permite această adaptare "de coşmar".



Primele imagini ale filmului, în care Winnie şi Piglet au un aer sinistru şi pândesc din umbră o femeie tânără aflată într-un jacuzzi, au inflamat foarte repede internetul, anul trecut.



Concepută iniţial pentru o difuzare modestă în cinematografe, această producţie din genul gore, realizată cu un buget minimalist de 250.000 de dolari, s-a transformat într-un fenomen şi va beneficia de o lansare oficială la nivel mondial.



Lungmetrajul rulează deja pe ecranele din Mexic, unde a obţinut încasări de peste 1 milion de dolari în două săptămâni. Ar putea deveni unul dintre cele mai rentabile filme din istoria cinematografiei, potrivit unor experţi.



Regizorul său speră să detroneze filmul de groază "Paranormal Activity", lansat în 2009 graţie unei investiţii de 15.000 de dolari şi care a lansat apoi o franciză capabilă să obţină încasări de peste 1 miliard de dolari în box-office-ul mondial.



"Credeam cu adevărat în această idee. Alţii nu au crezut (...), dar acum ideea asta funcţionează destul de bine", declarat Rhys Frake-Waterfield.





Reinventare înfiorătoare





Expirarea drepturilor de autor, un fapt ce a permis această reinventare înfiorătoare, nu autorizează însă orice extravaganţă. Deoarece personajul Winnie a evoluat de-a lungul timpului şi doar prima lui versiune se află în domeniul public.



Este deci imposibil să îl separi pe ursuleţul pofticios de tunica lui roşie pe care o poartă în filmele Disney. În mod similar, Tigger, apărut abia mai târziu în cărţile originale, nu figurează în film.



Dar, dincolo de drepturile de autor, care împiedică copierea fără licenţă a unei opere creative şi care sunt însă limitate în timp, noul lungmetraj se joacă cu drepturile asupra mărcilor. Licenţa deţinută de Disney, reînnoită pe termen nedefinit, interzice oricui să lanseze un produs asociat cu Winnie şi care ar putea fi confundat cu originalul.



"Nu se poate sugera că (...) produsul este promovat de Disney sau că este afiliat sau asociat cu acesta în vreun fel, pentru că Disney beneficiază în continuare de o solidă protecţie a mărcilor", a explicat avocatul Aaron Moss, specializat în astfel de chestiuni.



În acest caz concret, producţia pare protejată de ideea absurdă de a-l transforma pe ursuleţul Winnie într-un răufăcător într-un film horror.



"în niciun caz recomandat pentru întreaga familie", lungmetrajul "nu prezintă nimic din ceea ce spectatorii ar putea să se aştepte din partea Disney", afirmă acelaşi avocat.



"Vreau să mă îndepărtez de ei cât mai mult posibil", a adăugat Rhys Frake-Waterfield. Regizorul doreşte ca "ursuleţul Winnie să fie mare şi ameninţător şi înspăimântător, intimidant şi îngrozitor. Nu vreau să fie mic, drăgălaş şi drăguţ".



Filmul propune un scenariu sumbru. Abandonaţi de prietenul lor Christopher Robin, devenit adult, Winnie şi Piglet au fost lăsaţi singuri şi s-au întors la stadiul de animale sălbatice. Acest lucru îi face să se lanseze într-o serie nebunească de crime.



Asumată, această abordare a stârnit însă şi nemulţumiri. Cu ocazia unei proiecţii organizate în Mexic în această săptămână, mulţi spectatori au spus că nu au apreciat filmul, potrivit unui jurnalist de la AFP. Jonathan Ortiz, în vârstă de 23 de ani, a spus că lungmetrajul este "foarte prost".



Felul în care este receptată pelicula nu are însă prea mare importanţă. Bătălia mediatică a fost deja câştigată, iar regizorul a anunţat că pregăteşte deja o continuare, precum şi filme horror inspirate din "Bambi" şi "Peter Pan", scrie Agerpres.

