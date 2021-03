Ambasadorul României la Chișinău, după moartea lui Nicolae Dabija: Literatura română este in lacrimi / Sursă foto: Facebook Nicolae Dabija

Daniel Ioniță, ambasadorul României în Republica Moldova, a transmis un mesaj după moartea scriitorului Nicolae Dabija:

„Cu o imensa durere in suflet am aflat de trecerea la cele sfinte a marelui scriitor Nicolae Dabija. Literatura română este in lacrimi. Condoleanțe familiei îndoliate!“ a scris ambasadorul pe pagina de Facebook.

Reacție și pe pagina Ambasadei

„Cu durere am aflat de trecerea la cele veșnice a marelui scriitor Nicolae Dabija, personalitate marcantă a literaturii române, o voce puternică care a avut un rol important în lupta de renaștere națională din Republica Moldova de la sfârșitul anilor `80 și în anii care au urmat.

Literatura română și spațiul românesc suferă o grea pierdere prin decesul marelui scriitor Nicolae Dabija, cel care a ales ca armă penița și cuvântul în lupta pentru restabilirea adevărului istoric.

Ambasada României în Republica Moldova transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate.

Dumnezeu să-l odihnească!“ se arată n postarea de pe Facebook a Ambasadei României din Chișinău.