Amânarea treburilor, efecte nocive pentru sănătate. Psihologul Radu Leca: Ne seduce ideea de lucru adunat. Așa apare depresia

O vorbă din popor spune "nu lăsa pe mâine ce poți face azi". Amânarea lucrurilor poate să aibă efecte negative asupra sănătății. Astfel, nu mai amânați lucrurile pe care le puteți rezolva astăzi. Am vrut să aflăm de la psihologul Radu Leca ce impact are asupra sănătății mentale amânarea unor sarcini.

Amânarea vizitei la medic – falsă idee de sănătate

Amânarea vizitei la medic ne induce o falsă idee asupra sănătății noastre. De teama unui diagnostic, evităm deplasările la medici și ne îmbătăm cu falsa idee că suntem sănătoși.

”Din punct de vedere psiho-emoțional orice formă de amânare a vizitei la doctor, te duce cu ideea către control. Practic, își dorești și regândești noțiunea de control în așa fel încât din punct de vedere psiho-emoțional să îți fie bine. Vizitele la medic au un conținut, în cazul în care sunt în variant frecventă și avem de-a face cu un conținut patologic, iar în varianta rară este un noțiunea de confort în interiorul controlului unui medic, a unui serviciu și a unei acțiuni.

Se întâmplă ca oamenii să se teamă foarte tare. Decât să auzi că ești bolnav spui că nu pot să mă duc astăzi că am treabă, mă întâlnesc cu cineva, ies afară, mă plimb, am treabă. E ca la psiholog. Și mersul la psiholog stă sub aceeași egidă, a temerilor. Nu vreau să mă duc la psiholog ca să nu spună lumea că sunt țăcănit”, a declarat în exclusivitate pentru DC Medical, psihologul Radu Leca.

Te-ai întrebat vreodată de ce amâni?

Mulți dintre noi nici nu ne dăm seama că amânăm îndeplinirea unor sarcini. Există mai multe teorii persistente cu privire la motivul pentru care oamenii amână, dar două dintre ele ies în evidență din restul. Să ne uităm la ele, nu-i așa?

Prima teorie sugerează că oamenii amână pentru că a trăi emoția pe care o aduc ”luptele” de ultim moment cu termenele limită. Oricât de ciudat și absurd ar suna, este adevărul.

A doua teorie despre amânare este faptul că mulți oameni se confruntă cu lipsa abilităților de luare a deciziilor și astfel tind să amâne mai mult. Combinația dintre autodisciplina slabă și impulsivitate este adesea un motiv din spatele problemei, arată Health Spectra.

Citește continuarea pe DC Medical.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News