"Am reușit să ascund groaza". Ce a pățit Bianca Brad, în 1990, la un concurs de Miss: "I-am amenințat că îi dau în judecată"

"Am reușit să ascund bine groaza"

"A fost singurul concurs de frumusețe la care am participat vreodată, și asta pentru a-i face pe plac mamei, care a văzut anunțul la televizor și a vrut neapărat să mă înscriu. Acum mă amuz când mă gândesc la ce s-a întâmplat atunci, dar la momentul respectiv am fost foarte stresată. Între proba costumului de baie și a ținutei de seară, a fost o pauză foarte mică. Rochia mea era, de fapt, din două piese – bustieră, iar în partea de jos, era o bucată lungă de material fluid, înnodat în talie.

Spațiul din culise fiind foarte mic și înghesuit, din cauza grabei, era haos și, în vânzoleala aia, nu mi-am mai găsit lenjeria intimă. Trebuind să intru repede pe scenă, am ieșit fără. Am zâmbit tot timpul, în timp ce mă rugam să nu mă calce careva pe trenă și să rămân pe jumătate goală, pe scenă, în văzul tuturor. Nimeni nu a bănuit nimic, pentru că am reușit să ascund bine stresul și groaza.

"Am amenințat organizatorii că îi dau în judecată"

Nu m-am dus cu gândul că este musai să câștig, ci pentru a-i face o bucurie mamei, și poate tocmai faptul că nu am fost încrâncenată m-a ajutat. Am fost naturală și m-am bucurat de ce trăiam. Chiar am o poză în care am fost surprinsă râzând și dansând înainte de a ieși să defilăm în costum de baie, dar nu pentru că eram foarte încrezătoare, ci pentru că trăiam clipa și, prin dans, care pentru mine este terapeutic, încercam să îmi domolesc emoțiile. Fără să mă fi învățat nimeni, am făcut atunci, intuitiv, ce se recomandă și se practică acum în mindfulness - un exercițiu de auto-încurajare și de activare a încrederii în sine.

Per total, fost o experiență frumoasă, dar și umbrită de faptul că abia după jumătate de an de la concurs am primit premiul cel mare - o mașină Dacia, și abia după un an, al doilea premiu mare - o excursie la Londra. Și astea doar după ce am amenințat organizatorii că îi dau în judecată", a povestit Bianca Brad pentru viva.ro.

"Te lovești de prejudecăți, șantaj, sabotaj"

Frumusețea nu vine doar cu beneficii, ci și cu lucruri mai puțin dorite. Iar vedeta le-a simțit pe propria piele.

"La femei, frumusețea are și avantaje, și dezavantaje. Deschide, dar și închide uși. Îți ușurează, dar îți și îngreunează viața. Pentru că te lovești de prejudecăți, condiționări, șantaj, sabotaj, gelozie, invidie. Le-am trăit pe toate din plin și nu o spun ca să mă victimizez. Mai ales în perioada facultății, când lucram ca manechin, prezentam modă, apăream în reviste, calendare, emisiuni TV, jucam în filme și prezentam spectacole – toate acestea nu erau văzute cu ochi buni de unii profesori, în special de cea la a cărei clasă am fost în anul I. M-a tratat atât de rău, încât, pe fond de stres, am ajuns la 45 de kg și aveam de gând să repet anul 2, ca să ajung la altă clasă, cu alt profesor și să scap de ea.

Din fericire, a venit Revoluția și, în urma mai multor plângeri, a fost înlocuită. Am avut multe experiențe neplăcute legat de aspectul fizic, dar, din fericire, cele frumoase au fost mai multe. Oricum, multă vreme nu am fost conștientă de aspectul meu fizic și nici nu am profitat de el", a spus Bianca Brad pentru sursa citată.

