Alina Sorescu, declarație uimitoare în direct, după ce s-a spus că divorțează. Aluzie la Dani Oțil: Așteptăm un nou bebe...

În ultima perioadă, s-a zvonit în lumea mondenă că Alina Sorescu și Alex Ciucu sunt în pragul divorțului.

Deși nu au oferit detalii despre acest subiect și nu au apărut în spațiul public cu vreo reacție oficială, cei doi s-au comportat normal, dând semne subtile că relația lor e mai sudată ca niciodată, că de bucură din plin de familia pe care o au și să nu dau curs zvonurilor.

Privind subiectul divorțului, singurele declarații pe care le-a făcut Alina Sorescu au fost că: „trăiesc în lumea mondenului de mic copil, de la patru sau cinci ani, şi am învăţat de mult timp că celebritatea nu e deloc uşor de dus pe umeri”.

Alina Sorescu, declarația care i-a surprins pe toți, în direct

Invitată în platoul emisiunii "Neatza cu Răzvan și Dani" alături de copiii din trupa pe care o conduce, “Picii lu’ Soreasca”, Alina Sorescu a oferit o declarație care i-a uimit pe toți.

Cu toate acestea, continuarea declarației i-a liniștit pe toți.

"Suntem foarte fericiți să fim aici. Acum că a venit toamna așteptăm noi membrii în trupă. Și cel mai important așteptăm un nou pici, un bebe... cel al lui Dani. Peste câțiva anișori îl așteptăm în trupa noastră", a spus Alina Sorescu, în direct la Neatza cu Răzvan și Dani.

Declarația Alinei Sorescu vine în contextul în care Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu urmează să devină părinți pentru prima dată săptămâna aceasta.

"Săptămâna asta s-ar putea să nasc. Nu spun exact momentul. Cred că vine toată presa din România. Am ales o clinică cu cârciumă peste drum. Acolo o să stau, că cică nu ai voie în interior", a declarat Dani Oțil la începutul săptâmânii, în emisiunea pe care o moderează.

Ce spune Alina Sorescu după zvonurile că Alexandru Ciucu o înșală

Alina Sorescu și Alexandru Cucu sunt căsătoriți de peste 10 ani, iar de-a lungul căsniciei s-a mai vorbit despre destrămarea cuplului. Artista a preferat să stea departe de ochii curioșilor și să își concentreze toată atenția asupra copiilor. În plus, artista nu a dat prea multe informații despre întâlnira soțului ei cu femeia misterioasă, însă a vorbit despre momentele prin care a trecut în ultima perioadă.

"Nu vreau să comentez pentru că nu este despre mine. Nu mi-a plăcut niciodată să mă dau în spectacol sau să apar cu lucruri cu care apar personajele de carton. Nu o să fac din viața mea un spectacol doar de dragul de a se vorbi despre mine. Tind să cred că m-a schimbat în bine această perioadă. Eu simt că sunt mai puternică după pandemie. Mi-am văzut constant și cu grijă de drumul meu, mi-am concentrat atenția pe fetițele mele. Am școala de muzică „Picii lui Soreasca', am avut un proiect în TVR. Simt că întotdeauna mi-au ieșit lucrurile, am avut mereu răbdare și oamenii știu că sunt un om serios", a declarat Alina Sorescu, la Prima TV.