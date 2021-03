Alin Tișe face un pas în spate, după ce a anunțat demisia din PNL

Declarația de atunci a fost făcută la nervi, pentru că legea prevede clar că președinții de Consilii Județene sau primarii care demisionează își pierd mandatele.

”Legat de poziția mea exprimată în urmă cu ceva timp referitoare la demisia din PNL, am studiat legea și am ajuns la concluzia că demisia mea din PNL echivalează cu o pierdere a mandatului de președinte al CJ Cluj. Acest mandat îl datorez clujenilor și organizației clujene, și nicidecum lui Ludovic Orban și acoliților lui care nu înțeleg realitățile Clujului și ale Ardealului. Începând de azi, în ceea ce mă privește ca membru simplu a PNL, această conducere pe care acest partid o are nu mă mai reprezintă și mă declar liber și independent față de orice personaj care în momentul de față conduce PNL la nivel central. Conducerea centrală este cea care aduce mari prejudicii acestui partid, iar datoria mea, și a noastră, este ca în viitorul congres acest partid să reintre în normalitate și în parcursul său firesc”, a declarat Alin Tișe la o emisiune online locală, conform stiridecluj.ro.