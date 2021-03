Alin Stoica, primele măsuri după ce sindicaliștii de la metrou au paralizat Bucureștiul

'Am dorit să am o discuție cu protestarii, dar aceștia refuză. Am convocat la ora 13.30 o invitație către reprezenanții sindicaliștilor și reprezentanții CNSLR Frăția. Din partea protestatarilor am primit un refuz de discuție, ei susțin că doresc să vorbească doar cu directorul Metrorex. Principala mea grijă este legată de faptul că se generează aglomerație în Capitală. Noi încercăm să decongestionăm traficul, iar acum se întâmplă exact invers.' a spus Alin Stoica.

'Împreună cu Jandamermeria vom analiza cadrul legal, iar Poliția și Jandarmeria vor lua măsuri ferme. Se cercetează în acest moment și dacă aceste fapte vor îmbrăca și latura penală se vor face demersurile necesare (...) De la ora 7.20 încerc să iau legătura cu sindicatele. Obligația dumnealor este de a informa, nu doar despre drepturile lor, cât și despre obligațiile lor. Să explice oamenilor gravitatea oamenilor pentru faptele pe care le fac acum.'

'Eu cred că în momentul în care vom sta la masă, trebuie să ajungem să stăm de vorbă și apoi sigur că se vor remedia lucrurile' a adăugat Stoica.

O parte din protestatarii de la metrou au fost identificaţi şi sancţionaţi, au declarat, vineri, reprezentanţi ai Poliţiei Capitalei. 'O bună parte din persoanele care protestează la metrou a fost identificate şi amendate', a spus purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei, Ciprian Romaşcanu.

Circulaţia trenurilor de metrou a fost perturbată, vineri dimineaţă, de un protest spontan al unor reprezentanţi ai sindicatului USLM în staţia Piaţa Unirii, aceştia coborând pe şine şi împiedicând pornirea la timp, conform programului normal, a trenurilor de pasageri, informează Metrorex.