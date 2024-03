„Alianță electorală pentru România“. Marcel Ciolacu, anunțul zilei despre strategia PSD - PNL: Nu mai avem timp să pierdem! / video

În cadrul conferinței de presă pentru prezentarea medicului Cătălin Cîrstoiu drept candidat al PSD - PNL la Primăria Municipiului București, premierul Marcel Ciolacu a declarat că cele două partide iau în calcul o „alianță electorală pentru România“.

„Am luat o guvernare pe un gentleman agreement care l-am respectat, am luat un Guvern în care miniștrii se certau între ei. Nu s-a mai întâmplat. Dimpotrivă, am văzut o echipă și nu mai avem timp să pierdem. Suntem la 35 de ani de la Revoluție. Avem nevoie de o echipă, avem nevoie de profesorul Florescu să dea o viziune acestui oraș în care se construiește anapoda (...).

După ce am făcut o coaliție, am făcut acum o alianță electorală între cele două mari partide, PSD și PNL. Dacă românii ne vor da votul pentru această nouă abordare politică, categoric că vom veni după o alianță pentru București, pentru Europa, cu un proiect și o alianță pentru România. Eu am obosit să pun nu. Nu vreau să caut vinovații, ci să construiesc o echipă“, a spus marcel Ciolacu.

