Alexandra Velniciuc se felicită că nu a făcut copii: Nu e o perioadă în care să îmi pară rău

Actrița Alexandra Velniciuc (42) a mărturisit că este împăcată cu ea că nu are copii.

"În epoca în care trăim, în perioada asta, da, mă felicit! Toți prietenii noștri au copii. Doamne, n-aș ști să-l cresc, n-aș ști ce să-i spun, n-aș ști ce valori să-i induc. N-aș ști, pentru că tu îl crești frumos într-un creuzet al familiei tale. Și, după aia, sărăcuțul se izbește de ce e afară. Și ce face el?! Fie neagă ce a învățat în familie, fie se luptă să înțeleagă ce i se întâmplă dincolo.

Eu nu știu dacă eu aș mai fi fost așa și vorbesc foarte sincer, nu știu dacă eu aș mai fi fost ceea ce sunt acum, dacă m-aș fi născut în `95 și ar fi trebuit acum să intru în viață, nu știu! Nu e o perioadă în care să îmi pară rău că n-am copii, deloc!” a menționat Alexandra Velniciuc la FRESH by UNICA.

"Nu e bine ce am făcut. Vom regreta, dar o facem deja"

"Ea suferă enorm că nu e părinte. Ea mi-a protejat și un fel de egoism al meu. Și eu, și ea, deși niciunul nu recunoaște, suntem extrem de critici. Imaginează-ți un copil cu doi părinți așa, l-am fi devorat. Exigențele noastre ar fi fost atât de mari, încât nu știu dacă acel copil ar fi făcut față. Ne-am fi dat, oricum, seama că suntem niște idioți. Ce știu azi e că îmi pare rău nu că nu am eu un copil, ci că nu are ea. Ea și-ar fi dorit și o văd clar că ar fi fost o mamă extraordinară. Eu sunt mai egoist, dar ea l-ar fi crescut și singură. Nu e bine că nu avem copii, e o eroare și a mea și nu e bine ce am făcut. Vom regreta, dar o facem deja", spunea Șerban Puiu, partenerul de viață al actriței, în podcastul “Acasă la Măruță”.

Cine este Alexandra Velniciuc

Frumoasa Alexandra Velniciuc a moştenit talentul artistic de la tatăl ei, actorul Ştefan Velniciuc. A fost familiarizată din copilărie cu platourile de filmare, unde îl însoţea pe tatăl ei. Debutul ei în teatru a fost la Buzău, unde a jucat în piesa "Acolo, departe", în rolul Ioana, împreună cu tatăl ei. Totuşi, actorul Ştefan Velniciuc nu a favorizat-o pe fiica sa în meserie şi e foarte zgârcit cu laudele.



Alexandra Velniciuc este născută în Bucureşti, la 1 septembrie 1980. A studiat pianul, a învăţat la şcoli cu predare în limba engleză iar în perioada liceului a urmat un curs de jurnalism, scrie Agerpres. A absolvit Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti, promoţia 2003. A urmat şi cursurile de master la UNATC, secţia Actorie. În 2008 a devenit doctor în Artele Spectacolului, tema tezei de doctorat fiind "Performanţa, concept fundamental în arta actorului modern de teatru şi film", potrivit cinemagia.ro.

A apărut la televiziune în diferite emisiuni - "Televiziunea, dragostea mea", "Şlagăre în revenire" sau "Atenţie, se cântă" -, dar şi în serialul tv "În familie". A avut o colaboratoare permanentă cu Societatea Română de Radiodifuziune, canalul Radio Romania Tineret, unde a citit poezie românească şi materiale documentare. La Radio România Cultural a ţinut un curs de limbă italiană.

Dintre rolurile în teatru, amintim: Monai din "Steaua fără nume" de Mihail Sebastian (2005, Teatrul Naţional din Craiova), "Mincinoasa", "Pijamale" şi "Fantoma, dragostea mea" (2009, Teatrul Metropolis), "Boeing, Boeing", "Dezbracă-te, vreau să-ţi vorbesc", "Încă nu, dar o să fie", "Încurcătură la nivel înalt", "Vassa Jeleznova", "Capcană pentru un bărbat căsătorit" (Teatrul Elisabeta), "Arsenic şi dantelă veche" (Teatrelli).

A jucat în filmele: "Lotus" (2004, regia Ion Cărmăzan), "Vlad" (2003, coproducţie româno-americană), "Păcală se întoarce", "Jacqou le croquant" (coproducţie româno-franceză).

