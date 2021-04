Alex Velea, ruptură definitivă de Lino Golden: Dumnezeu să-i ierte! Nu mai ești copil când îți arde de prostii

Vezi și: Alex Velea, pe urmele lui "Lori de la Onești": O să sară țara-n aer! "Eu am zis ca ești gelos și ai făcut pe prostu’. Gunoi muzical"

Showbiz-ul românesc a fost luat prin surprindere în urmă cu doar câteva luni, atunci când între Alex Velea și Lino Golden, băiatul "adoptat" profesional de artist, rupeau orice legătură și își aruncau cuvinte dure.

Deși mulți dintre fanii celor doi mai sperau la o împăcare, Alex Velea a clarificat tot și a spus că nu este o persoană iertătoare cu astfel de persoane.

"Și ce dacă am fost dezamăgit? Mai bine. Asta mă face să fiu puternic, mai tare și să mă gândesc mai profund asupra unor lucruri. Dumnezeu să-i ierte pe cei care m-au dezamăgit! Am spus ce era de spus. Nu pot să iert falsitatea, închipuirea, mai multe.

Nu sunt iertător. Nu prea dau a doua șansă. Niciodată. Nu există așa ceva", a declarat Alex Velea, la Antena Stars.

"Ciorba reîncălzită nu mai este bună"

Mai mult, artistul a spus că zicala "ciorba reîncălzită nu mai este bună" se potrivește perfect și chiar dacă nu poartă pică, nu rămâne ancorat într-un conflict sau o dezamăgire, însă este sigur că după o astfel de întâmplare lucrurile nu se pot întoarce la felul cum erau, indiferent de cât de mult timp ar trece.

"Niciodată. Ciorba reîncălzită nu mai este bună. Nu mai ești copil când îți arde de prostii. Îți asumi când ești copil, trebuie să vezi în ce ape te scalzi. Nu cred că am greșit ca și copil.

Dacă am greșit îmi cer iertare. Am avut coloană vertebrală de când eram puști, chiar dacă am avut flexibilitate mare. Ai mei m-au crescut cu niște principii la care nu am renunțat, tocmai de-asta m-am certat cu multă lume", a mai spus el.