Alegeri Cîțu vs. Orban. RĂZBOIUL PNL, punct cu punct, victorie cu victorie

* Sebastian Burduja - PNL Sector 1,

* Monica Anisie - PNL Sector 2,

* Antonel Tănase - PNL Sector 3,

* Pavel Popescu - PNL Sector 4,

* Dan Meran - PNL Sector 5

* Ciprian Ciucu - PNL Sector 6.

Virgil Popescu a fost ales sâmbătă preşedintele PNL Mehedinţi, cu 383 de voturi 'pentru', unul 'împotrivă' şi un vot nul.

'Liberalii pot să ridice Oltenia, România! Da! Pot face asta în echipă, cu muncă susţinută! Astăzi vreau să le mulţumesc tuturor celor care mă susţin în continuare să fiu preşedintele organizaţiei PNL Mehedinţi. Dar vreau să transmit mulţumiri speciale prim-ministrului Florin Cîţu, care astăzi mi-a fost alături la Comitetul de Coordonare Judeţean al PNL Mehedinţi, dar şi colegilor Nicolae Ciucă, Gigel Ştirbu, Cristian Buşoi, Dan Vîlceanu, Gheorghe Pecingină, echipei mehedinţene:

Cristinel Pavel, Stela Firu, Dumitru Mărculescu, Daniel Cîrjan, Constantin Truşcă şi lista este lungă... Aşa cum a spus şi Florin Cîţu: urmează o perioada în care se vor face investiţii importante în judeţul Mehedinţi, în Oltenia (numai 400 milioane de euro pentru extinderea reţelei de gaze naturale), plus alte milioane de euro pentru proiecte importante de infrastructura (drumul expres Lugoj - Drobeta Turnu Severin - Craiova - Calafat şi altele)', se arată într-un mesaj postat de Virgil Popescu pe Facebook.

Potrivit sursei citate, premierul a anunţat că vor fi făcute investiţii în comunităţile locale, priorităţile fiind: drumurile, sisteme de apă - canalizare şi alimentare cu gaze naturale.

'Nu a fost uitată nici investiţia în fabrica de arme de la Şimian sau cea de la Halânga. Da, ce am promis facem! Mă bucur că şi Florin Cîţu împărtăşeşte aceeaşi viziune: ce promitem, aia facem! Împreună pentru mehedinţeni, pentru români, pentru România! PNL va fi cel mai puternic şi respectat partid din România, care va guverna cel puţin 8 ani de zile. Pentru că liberalismul este cea mai bună soluţie pentru România', se mai arată în mesaj.

Orban îl învinge pe Cîțu la Bistrița. Ioan Turc a fost reales președinte al PNL Bistrița-Năsăud

De asemenea, Ioan Turc, candidatul susținut de Ludovic Orban, rămâne președintele PNL Bistrița-Năsăud pentru următorii 4 ani.

Potrivit Bistrițeanul.ro, acesta a reușit să obțină de două ori mai multe voturi decât contracandidatul său, Sorin Mititean. Responsabilitatea lui Turc este cu atât mai mare, cu cât va conduce partidul inclusiv în timpul alegerilor din 2024.

390 de liberali și-au votat astăzi președintele de organizație județeană. Aceasta va fi condusă în următorii 4 ani de actualul președinte în exercițiu, Ioan Turc. Astfel, primarul Bistriței mai prinde un mandat în fruntea organizației.

Potrivit informațiilor de care dispune sursa citată, Ioan Turc a obținut de două ori mai multe voturi decât Sorin Mititean, primarul comunei Șieu Măgheruș. Ioan Turc a obținut 275 voturi, în timp ce pe Sorin Mititean au pus ștampila doar 114 liberali.

Cristian Buican, reales președinte al PNL Vâlcea, cu mesaj pro-Orban

Deputatul Cristian Buican a câştigat preşedinţia PNL Vâlcea. L-a depășit la mare scor pe contracandidatul Gheorghe Păsat. Deputatul a obţinut 315 voturi, faţă de cele doar 31 voturi obţinute de Gheorghe Păsat, susținut de Florin Cîțu.

Ștefan Stoica, reales președinte al PNL Dolj, cu susținere pentru Cîțu





Partidul Naţional Liberal Filiala Dolj şi-a ales, joi, 08.07.2021, noul Birou Politic Judeţean pentru următorii patru ani, în cadrul şedinţei statutare a Comitetului de Coordonare Judeţean al PNL Dolj, la care au fost prezenţi 363 de delegaţi.



La eveniment au fost prezenţi preşedintele PNL şi preşedinte al Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, vicepreşedinte şi prim-ministru al României, Florin Cîţu, prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan, secretarul general al PNL Robert Sighiartău, vicepreşedinţii Cristian Buşoi, Alina Gorghiu, Gigel Ştirbu, senatorul şi ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, deputaţii Violeta Alexandru şi Ionel Dancă.



În cadrul şedinţei, premierul României, domnul Florin Cîţu a afirmat că, în ultimii ani, PNL a avut experienţe bune, dar şi altele mai puţin bune din care liberalii trebuie să înveţe pentru a progresa, punctând că, uneori, progresul înseamnă "să te dai la o parte, să faci un pas în lateral".



"Lupta noastră nu este cu PNL, nu este cu colegii noştri din PNL, este cu adversarii noştri politici, PSD-ul. Au mai apărut şi alţii, dar PSD sunt inamicii noştri numărul unu. De aceea e important să ştim că, după 25 septembrie, suntem cu toţii o echipă. Dar, da, este important să ştim că după 25 septembrie PNL intră într-o nouă etapă. Trebuie să avem curajul să ne uităm la experienţele pe care le-am avut în aceşti ani de zile. Am avut şi experienţe bune, am avut şi victorii, am avut şi experienţe mai puţin bune din care trebuie să învăţăm. Cine nu are curajul să se uite la aceste experienţe, să înveţe din ele nu poate să meargă mai departe. Asta înseamnă progresul. Progres înseamnă să vezi unde ai greşit, câteodată să te dai la o parte, să faci un pas în lateral, să mergi mai departe pentru că progres înseamnă să te uiţi în viitor", a declarat premierul Florin Cîţu în discursul susţinut în cadrul şedinţei Comitetului de Coordonare Judeţean al PNL Dolj.



Premierul Cîţu a subliniat că ţinta PNL este ca, după 25 septembrie, să fie cel mai mare partid din România, să câştige toate tururile de alegeri din 2024 şi să stea cel puţin 8 ani la guvernare, subliniind şi importanţa parteneriatului cu preşedintele Klaus Iohannis.



Preşedintele PNL, Ludovic Orban, le-a transmis membrilor organizaţiei PNL Dolj că ştie care e direcţia în care trebuie să meargă Partidul Naţional Liberal.



"Ştiu ce trebuie făcut în Partidul Naţional Liberal şi fiţi convinşi că sunt un partener, un coleg şi un om care are capacitatea să ducă PNL spre victorie. Iar eu îmi doresc nu o guvernare pe 8 ani, eu îmi doresc o guvernare pe cel puţin 12 ani, aşa cum a fost marea guvernare liberală, între 1876 şi 1888, sub conducerea lui Ion C.Brătianu", a spus preşedintele PNL, în cadrul Comitetului Judeţean de Coordonare al PNL



Preşedintele Partidului Naţional Liberal a subliniat că obiectivul de câştigare a Olteniei de PNL depinde în mare măsură de câştigarea Craiovei şi Doljului. Ludovic Orban a garantat că drumul expres Craiova-Piteşti va fi finalizat până în 2024.



"S-a finalizat practic prima parte a magistralei de gaz care face legătura între Craiova şi Segarcea. Drumul expres Craiova-Piteşti e un proiect început în 2008 şi care iată că devine realitate. Se lucrează pe 3 tronsoane şi vă garantez că până în 2024 va fi gata drumul expres Craiova-Piteşti ca o realizare a PNL", a afirmat preşedintele PNL.



La rândul său, preşedintele PNL Dolj, Ştefan Stoica, a afirmat că alegerile din organizaţie trebuie să consolideze un parteneriat corect şi transparent între echipa PNL şi doljeni.



"Alegerile de astăzi nu sunt despre persoana mea sau despre ceilalţi membri din conducerea filialei, alegerile de azi au menirea de a consolida un parteneriat corect şi transparent între echipa PNL şi doljeni. Un parteneriat cu cetăţenii de care trebuie să fim aproape în următorii ani şi cărora trebuie să le spunem şi să le demonstrăm că putem să aducem bunăstarea în judeţul nostru. Azi dăm startul unei noi etape în procesul construcţiei interne a filialei PNL Dolj. Aceasta trebuie să plece din interior, prin promovarea de oameni şi idei valoroase, care să dinamizeze viaţa partidului şi să aducă un suflu nou şi modern. Avem răspunderea guvernării în plan local, iar acolo unde avem primari trebuie să demonstrăm că putem să dezvoltăm aceste localităţi. În oraşele şi comunele unde nu avem conducerea primăriei, vom face opoziţie constructivă, sancţionând permanent derapajele PSD. Sunt conştient de responsabilitatea pe care ne-o asumăm şi de dificultăţile pe care le avem de depăşit. Vom acţiona în continuare ca o echipă în care rolul fiecăruia este important în realizarea obiectivelor şi avem încredere totală în parlamentarii noştri, în primari, viceprimari, consilieri şi în toţi membri partidului", a spus preşedintele PNL Dolj.