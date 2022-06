Alegeri 2024. Horia Teodorescu: Nu voi mai candida în administrație. E prima dată când spun public

Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea, a fost întrebat de analistul politic Bogdan Chirieac dacă va mai candida la alegerile locale din 2024.

„Întrebarea este grea, sucește, într-un fel, cuțitul în rană, dar trebuie să spun un adevăr. Poate, la un moment dat, ca și o mașină, mergi, alergi cu ea, îi dai și kick-down, dar începi să vezi că îți consumă ulei. Lăsând gluma la o parte, vreau să mă opresc din această activitate, din administrație, din mai multe considerente. O dată că am simțământul că am dat tot ce am putut eu pentru județul ăsta, am făcut tot ce am putut. De fapt, nici nu știu dacă m-am chinuit să fac chestiile astea. Le-am făcut pentru că așa sunt eu făcut, să mă duc cu capul prin pereți, când îmi pun o țintă, să încerc să o scot și am reușit să scot mare parte din țintele propuse la liman.

Nu e nevoie neapărat de o nouă generație, dar de un suflu proaspăt, cu energia pe care o aveam eu acum 10 ani, cu dorințele și cu dezideratele pe care le-am avut acum 10 ani, cu mai multă determinare și să continue și să facă și alte lucruri care trebuiesc făcute pentru județul ăsta. Eu am trei copii, gemeni de 12 ani, cel mic are 8 ani și sunt și alte lucruri de făcut în viața asta, alte priorități, alte încercări.

Cred că timpul îmi va da dreptate în decizia pe care am luat-o deja. Nu voi mai candida în administrație. Cred că e loc de sânge proaspăt, de oameni cu mai multă energie și cu un patos desăvârșit, pentru că altfel nu se poate, totul rămâne inert, și mi-aș dori să vină acești oameni. Județul ăsta are nevoie de multe, de energie, de timp alocat, etc. Este decizia luată și este prima dată când o spun public”, a spus, la DCNews, Horia Tedoreoscu.

„Poate e vremea să veniți în Parlamentul de la București“, a punctat Bogdan Chirieac.

„Domnule Chirieac, lăsați-mi plăcerea și bucuria să vă spun un secret la ureche“, a conchis Horia Teodorescu.

”Breaking news” cu lucrările la faleza din Tulcea. Horia Teodorescu: Au anticipat bine, dar lucrul spectaculos va veni peste două luni

Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea, a vorbit despre faleza din orașul omonim.

„În momentul de față, faleza este într-un stadiu avansat al execuției și această asociere de firme care lucrează la acest obiectiv a dat dovadă de înțelepciune și lucrează într-un ritm care mi-a depășit și mie așteptările. Nu s-a pus niciodată problema stagnării lucrărilor pentru negocieri de prețuri sau alte lucruri. Au lucrat într-un ritm extraordinar de bun, ceea ce se dovedește și pe teren, pentru că în momentul de față, de vreo săptămână, au început efectiv să monteze partea finală a investiției, e vorba de granitul D9, care au început să-l monteze dintr-un capăt al falezei, ceea ce înseamnă că este partea finală și lucrurile arată mult peste ceea ce noi am prognozat, iar ei și-au asumat că vor executa.

Eu spun că în toamnă sau iarnă, faleza din Tulcea, într-o proporție de 70-80%, poate fi vizitată. Vom avea luminile, vom avea balustradele, vom avea aproape tot granitul montat pentru că această asociere a avut o premoniție. Au fost foarte rapizi în decizii și o mare parte dintre materialele esențiale și le-au asigurat când au simțit că se va întâmpla ceva din punct de vedere economic. Au fost cu un pas înaintea creșterii prețurilor și asta nu le-a făcut decât bine. Ambele părți și-au adus atât expertiza, cât și disponibilitatea la o muncă susținută astfel încât acest obiectiv să se realizeze. Pot să spun un lucru, o afirmație personală: Dacă nu aveam norocul să avem doi constructori atât de buni, probabil că la momentul acesta vorbeam de probleme destul de importante la derularea acestei investiții, dar Dumnezeu mai are ochi și pentru noi, pentru tulceni, și are grijă să ne dea norocul să avem parte și de constructori de calitate“, a precizat Horia Teodorescu la DCNews.

„Rar auzim așa ceva! E aproape breaking news în România, unde apar de obicei probleme, unde se întârzie proiectele. Acum, cu războiul din Ucraina, fierul-beton a dispărut din lanțul acesta de aprovizionare. Bine, avem și o veste bună, s-a reluat producția în Târgoviște, ceea ce ar putea să-i mai ajute pe ceilalți constructori“, a spus Val Vâlcu (citește continuarea AICI).

