Ioana Marinescu, fondator PLUSH BIO, specialist în formularea și evaluarea produsului dermatocosmetic, membru al Societății Române de Dermatologie, a vorbit, într-o emisiune pentru DCNews și Spectacola, despre trusa de îngrijire din sezonul rece, abordând și subiectul unui buget redus.

„Întotdeauna am spus că prefer să nu folosesc cremă/ser, dar să am o curățare foarte bună a tenului. Pentru persoanele care vor să se limiteze financiar la câte ceva, aș recomanda o curățare a tenului făcută atât dimineața, cât și seara, o cremă de demachiere și o loțiune micelară - maximul decent. Am putea să trăim destul de bine foarte mult timp în felul acesta”, a spus Ioana Marinescu.

„Într-un mod sincer, dacă vrem să facem economie, nu trebuie să facem chiar în ceea ce ne privește. Sunt total de acord cu diferite bugete pe care le avem pentru diferite nevoi. Dar micile investiții pe care le facem pentru pielea noastră, de-a lungul timpului, se vor vedea mai târziu. Cred că, uneori, nu este bine să fim zgârcite cu noi. Asta nu înseamnă să cumpărăm zece produse sau produsele cele mai scumpe”, a mai spus Ioana Marinescu, adăugând: „Investiția în îngrijirea tenului se vede când nu te aștepți!”

După o vară în care ne-am expus tenul la călduri extreme, pe timpul toamnei este nevoie de o atenție sporită rutinei de îngrijire.

„Pe perioada de toamnă, schimbările trebuie să fie foarte fine pentru ten, care are nevoie de multe active diferite. Dacă pe perioada verii am oprit folosirea retinoizilor, deși nu era o necesitate, este momentul să-i reintroducem în rutina noastră. Putem alege retinoizi lejeri sau puțin mai puternici, important este să fie reintroduși în rutină într-un mod delicat și progresiv. O dată, de două ori pe săptămână, seara. Ar fi minunat să aducem în rutina noastră antioxidanți, care sunt necesari. Vitamina C ar trebui folosită pe tot timpul anului. Eu sunt un fan declarat al acidului feluric, un retinoid care stimulează colageneza, ajută la luminozitate”, a spus Ioana Marinescu.

„Recomand să facem scruburi, care nu trebuie sub nicio formă să fie agresive, ci blânde, gentile cu pielea feței. Trebuie făcute constant, o dată, de două ori pe săptămână. Doze mici, constante! Să facem scruburi dedicate tipului de ten pe care îl avem. Cu ajutorul lor curățăm foarte bine pielea, ajutăm porii să se degreveze de toate celulele moarte, și, evident, limităm apariția punctelor negre”, a explicat Ioana Marinescu.

Ioana Marinescu are câteva recomandări cu privire la produse esențiale în lupta cu petele inestetice.

„Sunt câteva ingrediente esențiale pe care recomand să le folosim în cazul în care dorim să estompăm petele pigmentare sau să le facem să nu apară. A preveni este mult mai important decât a remedia ulterior. Cu siguranță, e mai ușor. Protecția solară este foarte importantă, trebuie aplicată 365 de zile pe an, chiar dacă este frig! Dacă tenul este predispus, ne putem hiperpigmenta și iarna. Se poate întâmpla și de la lumina de neon.

Câteva ingrediente care ar trebui să fie în rutina noastră: produsele pe bază de vitamina C, care ajută la luminozitatea tenului. Vitamina C este un antioxidant extrem de intens și interesant. Antioxidanții sunt prima armă cu care luptăm împotriva fotopigmentării. Acidul feluric, un alt antioxidant excepțional, care, într-o concentrație de 2 la sută, poate să lumineze tenul și să elimine hiperpigmentarea. Acesta nu ar trebui să lipsească, dacă dorim elasticitatea tenului, luminozitatea”, a spus Ioana Marinescu.

„Un alt ingredient demn de menționat este acidul azelaic, cunoscut ca fiind senzațional pentru depigmentare. Noi avem o formulă de acid azelaic combinat cu arbutin, un ingredient care ajută la luminozitate și depigmentare în proporții foarte mari”, a explicat Ioana Marinescu.

„Cauzele hiperpigmentării pot fi multiple, de la cauze hormonale, la cauze de mediu. Dacă suntem însărcinate, este un tip de hiperpigmentare caracteristică de care e greu să scăpăm ulterior. Pot fi hiperpigmentări post-traumatice. De exemplu, hiperpigmentarea din zona mustaței este foarte întâlnită și este cauzată de epilarea agresivă și continuă cu benzi depilatoare”, a explicat Ioana Marinescu. „Alte hiperpigmentări apar din cauza expunerii necontrolate la soare, fără protecție solară. Dacă luăm anticoncepționale, este posibil să hiperpigmenteze tenul”, a mai spus Ioana Marinescu.

„Să tratăm serios curățarea tenului. Dacă petele sunt foarte profunde, este destul de greu să scăpăm de ele. Când dorim să eliminăm petele de pe piele, să ținem cont că produsele pot fi chiar ele foarte agresive. Dacă încercăm diferite metode chimice, este important să alegem sezonul corect, să nu tragem de cojițele respective”, a mai explicat specialistul Ioana Marinescu.

