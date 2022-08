Ai o pisică neagră acasă? Ia-o în braţe şi spune-i La mulţi ani! E ziua ei

Ziua de astăzi ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi. De ce? Pentru că se celebrează pisicile negre şi magazinele de chilipiruri, potrivit Agerpres.

Ziua magazinelor de chilipiruri

Celebrată pe 17 august, ziua magazinelor de chilipiruri este perfectă pentru iubitorii de articole vintage şi produse la preţ redus. Este un îndemn de a descoperi magazinele second-hand din apropiere şi de a le face o vizită. Magazinele de chilipiruri pot fi de mai multe feluri - caritabile, second-hand sau consignaţii - şi reprezintă unităţi de vânzare cu amănuntul care comercializează bunuri uşor uzate. De obicei, astfel de magazine sunt administrate de organizaţii de caritate, iar produsele pot fi folosite pentru a ajuta persoanele fără posibilităţi materiale în cazul unui dezastru sau în perioade de criză economică.



Întrucât oamenii doresc să economisească bani, tot mai multă lume cumpără din magazinele de chilipiruri. Obiecte inedite de vestimentaţie, mobilier, bunuri şi articole de uz casnic sau chiar cărţi se numără printre comorile ce pot fi achiziţionate din magazinele de chilipiruri. Pentru unii dintre clienţi, cumpărăturile la magazine de chilipiruri nu este doar despre economisire, ci şi despre aventura descoperirii unor obiecte vintage sau vechi. Iar pe lângă economiile la buget, ajută totodată la conservarea mediului. Fiecare articol cumpărat dintr-un magazin de chilipiruri este un articol care nu va ajunge la groapa de gunoi, iar asta înseamnă cea mai bună metodă de reciclare.

Ziua aprecierii pisicii negre

Dacă te-ai temut vreodată de pisica neagră care ţi-a ieşit în cale, atunci trebuie să ştii că este vorba despre o superstiţie din vremuri de demult, când oamenii asociau pisicile negre cu ghinionul. În multe culturi şi perioade istorice însă, pisicile negre au fost asociate cu lucruri pozitive. În încercarea de a risipi aceste asocieri negative despre pisicile negre, în fiecare an, pe 17 august, este celebrată Ziua aprecierii pisicii negre.



În cultura pop contemporană, pisicile negre ocupă un loc de cinste. Sarcastica Thackery Binx din filmul Hocus Pocus, Salem din Sabrina, the Teenage Witch, Pyewacket din filmul clasic Bell, Book and Candle sau pisica Luna din clasicul desen animat Sailor Moon sunt doar câteva dintre felinele negre din producţii cinematografice. Cum s-a născut aşadar superstiţia care asociază pisicile negre cu ghinionul? În perioada Evului Mediu, în timpul Inchiziţiei Spaniole, Biserica Catolică a asociat pisicile negre cu vrăjitoria. Pisicile negre au fost considerate apoi multă vreme nişte entităţi malefice. Nu există niciun motiv pentru a ne feri de pisicile negre, iar această zi celebrează felinele indiferent de culoarea blănii.

Ştiaţi că în Japonia există Nekobiyaka Cat Café, un local unde pisicile negre hoinăresc libere spre deliciul clienţilor. Pentru echivalentul a 10 dolari, clienţii pot petrece o oră în compania pisicilor şi pot comanda suc sau bere. Oaspeţilor nu le este permis să ţină pisicile în braţe, ci doar să le mângâie. Fiecare pisică poartă o bandană colorată pentru a fi mai uşor diferenţiate. Pisicile negre sunt celebrate şi pe 27 octombrie.

