Ai 29 de ani sau urmează să-i împlinești? Saturn îți va da viața peste cap

Cei care se află acum în jurul vârstei de 29 de ani (efectele pot începe pe la 27 de ani) se pot afla în situații în care pur și simplu nu știu încotro să o ia, desigur acest lucru nu este valabil pentru toți, ci în special pentru cei autentici. Cei care au trecut de această vârstă se pot uita în urmă și pot confirma, cel mai probabil, că nu le-a fost prea ușor în timpul întoarcerii lui Saturn. De reținut ar fi și faptul că a doua întoarcere se petrece în jurul vârstei de 58 de ani.

Întoarcerea lui Saturn, cunoscut și ca „Marele Malefic” sau profesorul dur care este asociat cu trecerea timpului, cu trecutul, vine să ne testeze maturitatea și felul în care am construit viața până acum. Acest ciclu saturnian este legat de mișcarea planetei căreia îi ia aproximativ 29 de ani să parcurgă rotația în jurul Soarelui. Atunci când ne naștem, îl avem pe Saturn undeva în harta natală, după 29 de ani el va reveni în poziția inițială, iar acel moment este „ testul suprem al vieții noastre”. Situația aceasta poate începe deja să își arate efectele în jurul vârstei de 27 de ani.

Până la 29 de ani suntem pe pilot automat, trăim în funcție de ce am învățat acasă. Însă, în jurul acestei vârste apar tot felul de evenimente. Conștientizăm dacă și de ce am făcut anumite lucruri. Saturn vine și dă un examen al stabilității, solidității și durabilității fundației construite de noi. Dacă aceasta e una bună, desigur că va aduce promovări, avansări, oportunități sau relații noi.

Saturn vine și curăță viața pe care o duceam de dependențe față de familie, față de foști parteneri, de locuri de muncă nepotrivite sau de rutine care nu ne făceau bine. „Dacă la 29 de ani ai trecut prin crize, a trebuit să o o iei de la capăt, să dărâmi totul, înseamnă că nu erai unde trebuia”, spune astrologul Daniela Simulescu. Unul dintre motivele pentru care oamenii apelează la astrolog este faptul că apare această criză, nimeni nu înțelege de ce trage atât de mult. Tot ce este exagerat, tot ce nu este autentic, responsabil, construit ca la carte va fi zguduit din temelii de Saturn.

Cititorii confirmă

O cititoare Astrosens spune că întoarcerea lui Saturn i-a adus o traumă: un divorț care a lăsat-o cu regrete, însă ce a urmat după aceea a fost o bază solidă, durabilă a căsuței visate: „la 29 eram divorțată, cu mii de regrete că nu studiasem ceea ce mi-aș fi dorit, însă după divorț îmi promisesem că o să fac ceva și pentru mine (...) și da, am reușit să îmi cumpăr o mică locuință, doar a mea! ntr-adevar este cel mai bun și durabil lucru pe care l-am făcut în acea perioadă!”

Plecați din tinerețe pe un drum necunoscut, întâmpinând piedici, cititorii recunosc că după ce momentele de criză au trecut, a urmat o perioadă de fericire: „la 29 de ani am născut o fetiță. Cea mai fericită perioadă după ce am trecut peste probe, frici în străinătate”.

"La 28 de ani am rămas însărcinată și am plecat din corporație. La 31 de ani am mai născut o dată, iar la 33 am început a 2-a facultate, de Psihologie. La 36 am divorțat și am plecat pe drumul nou, iar acum la aproape 39 am cabinetul meu și viața mea este complet alta” ne spune o altă persoană. Se pare că în jurul vârstei de 36 de ani se mai întâmplă ceva. Saturn îți mai oferă o șansă, dar dacă nici atunci nu vrei să evoluezi, nu vrei să accepţi că nu poţi controla totul în viaţa ta, că timpul trece, nu e de bine, spune astrologul Daniela Simulescu. Citește mai departe pe astrosens.ro>>

