Agricultori polonezi protestează la graniţă contra importului de cereale ucrainene - Video

Aceste grupuri împiedică de joi la prânz tranzitul camioanelor dinspre Ucraina la cel puţin trei puncte de frontieră şi au oprit operaţiunile de descărcare a cerealelor ucrainene în unele docuri.

Potrivit preşedintelui Camerei Agricole din oraşul polonez Lublin, numai la punctul de trecere a frontierei de la Dorohusk peste 300 de persoane protestează 'pentru a atrage atenţia faţă de slaba calitate a cerealelor ucrainene' şi faţă de 'lipsa controalelor de calitate' în cazul acestora, situaţie permisă de faptul că 'produsele ucrainene sunt exportate conform unor reglementări diferite' de cele poloneze.

În declaraţii acordate presei, reprezentanţii agricultorilor polonezi se plâng că mărfurile venite din Ucraina 'nu au densitatea şi nici calitatea' cerute producătorilor locali şi solicită efectuarea de controale la punctele de recepţie a cerealelor.

Un deputat al Partidului Agrar Polonez, Jaroslaw Rzepa, a avertizat săptămâna aceasta că aproximativ 2,5 milioane de tone de cereale poloneze sunt înmagazinate fără perspective de comercializare după ce pătrunderea liberă pe piaţă a cerealelor ucrainene a provocat prăbuşirea preţurilor.

