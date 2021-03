Adriana Săftoiu a schimbat banii unui băiat într-un magazin. Gestul acestuia a făcut-o să creadă că "lumea nu e chiar pierdută"

"...când ești surprinsă de gest și te gândești dacă nu cumva gesturile vin ca să te ajute să crezi.

Într-un magazin, băiatul din spatele meu întreabă vânzătoarea dacă îi poate schimba 50 de lei in bancnote de 10 lei. "Nu avem, de abia am deschis casa". Aici nu stiu cum e, magazinul e deschis de la 8 dimineața si întâmplarea era la 3 după-amiaza.

M-am întors spre tânăr si i-am spus că s-ar putea să am eu. Aveam, am schimbat, l am văzut mergând spre aparatul de încărcat cartele de telefon în timp ce eu ieșeam din magazin. De abia ajung la mașină și aud: "Dumneavoastră mi-ați schimbat banii?" Nici nu am apucat să răspund că mi-a spus: "Mi-ați dat cu 10 lei in plus".

Ne-am zâmbit și în drumul spre casă doar mă gândeam că lumea nu e chiar pierdută", a scris Adriana Săftoiu pe Facebook.