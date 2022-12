Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR: Nu avem în sistemul bancar românesc nicio bancă austriacă

”Nu avem în sistemul bancar românesc nicio bancă austriacă, a spus Adrian Vasilescu. Avem două bănci românești cu capital austriac. Acesta are drept de participare la adunarea acționarilor, dar întreaga activitate a celor două bănci e supravegheată de BNR. Aceste bănci dau credite în România, dau dobânzi celor care au depozite și, cu rezultatele lor, contribuie la consolidarea sistemului bancar românesc. Sistemul bancar românesc este astăzi unul solid, deși ne confruntăm cu crize suprapuse, niciodată nu am stat mai bine. Sistemul are lichidități, ratele creditelor au o preformanță fără egal, iar creditele neperformante nu depășesc 2,8 procente. În 2008, erau 30% credite neperformante”, a spus Vasilescu.

Care sunt riscurile, dacă oamenii își schimbă conturile tot la o bancă din sistemul bancar românesc?

”Dacă o singură bancă puternică se prăbușește, se clatină toată economia. Amintiți-vă ce s-a întâmplat în 15 septembrie, când a căzut Lehman Brothers, cu economia mondială. Din fericire, nu e cazul la noi, nu s-au retras decât câteva persoane, nu s-au repezit românii să boicoteze bănci românești. Iar cei care au lansat astfel de îndemnuri la un așazis boicot nu cred că știu care e statutul acestor bănci și care ar fi impactul unui astfel de demers, când îți ataci propriile bănci, atacând soliditatea întregului sistem bancar, la care acestea contribuie”, a concluzionat Adrian Vasilescu.

