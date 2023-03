„Domnule prim-ministru, intenționați să vă reîntoarceți în politică?“, a întrebat Bogdan Chirieac, care a adăugat: „aveți toate drepturile restabilite în acest moment“.

„Aș putea! Nu mai am restricții de niciun fel, dar decizia mea este fermă și nu doresc să mă întorc în politică într-un mod activ. Comentez politică, mă întâlnesc cu prieteni care sunt în politică, dar eu cred că este timpul pentru cei care au 50-60 de ani. Ei au nevoie de multă energie în vremurile acestea pentru a fi în primul plan al politicii.

Pe de altă parte, politica la un nivel înalt se face atunci când promovezi o anumită linie și un anumit grup politic, pregătindu-te împreună cu ei să capeți un anumit rol în sistemul de putere. Eu, dacă am fost eficient în perioada 2000-2004, s-a întâmplat acest lucru pentru că am mers cu o echipă și în perioada de opoziție, între 1996-2000, am lucrat la variante alternative de programe de guvernare și am încercat să construiesc o echipă din oameni din partid și oameni aduși pentru a umple anumite goluri.

Așa a fost cazul lui Mircea Geoană. De asemenea, Mihai Tănăsescu, pentru zona de finanțe, ca să asigure o legătură cu instituțiile financiare internaționale, pentru că noi eram într-o situație extrem de dificilă în 2000. Inflația era de 43%“, a spus, la DC News, Adrian Năstase.

