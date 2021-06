Adopții animale. Șapte blănoși își caută un cămin. Promit să ofere iubre necondiționată pentru tot restul vieții (FOTO)

Anunțurile de adopție au fost publicate de AnimalePierdute.ro.

"Salutare! Eu sunt Button, un metiș de Ciobănesc German și mă aflu pe lista de adopții, după ce stăpânii mei au decis să mă ofere unei alte familii iubitoare. Sunt extrem elegant și ascultător. Am 6 ani și vin cu multă iubire la pachet. Mai multe detalii despre mine găsiți aici: https://bit.ly/3tJvwEq".

"Bună. Noi suntem Max și Dora, doi câini extrem de blânzi din rasa Shar Pei. Recent, stăpânul nostru s-a îmbolnăvit deosebit de grav și este nevoit să renunțe la noi doi. Mai deține alți doi câini pe lângă noi, însă a ales să renunțe la noi doi. Așa că ne căutăm o familie deosebită care să ne aibă în grijă de acum în colo.Mai multe detalii despre noi găsiți aici: https://bit.ly/33s1TN1".

"Hei, noi suntem Tsuky și Maia, doi câini din rasa Husky. Eu, Tsuky am 6 anișori, iar Maya (perechea mea) are 7 anișori. Suntem destul de energici, am putea alerga toată ziua deca s-ar putea. În plus, suntem și extrem iubitori si vrem o familie adoptivă la fel de iubitoare. Ne poți ajuta?

Mai multe detalii despre noi: https://bit.ly/3evvoEg".

"Bună! Eu sunt o fetiță de Dog German care se află în căutarea unei familii adoptive. Încă nu știu de ce actualii stăpâni renunță la mine, dar simt că sunt pe drumul cel bun în a-mi găsi noi părinți adoptivi, care mă vor iubi cum trebuie. Voi fi de talie extra-mare la maturitate și din acest motiv se impune o adopție undeva la o curte.Detalii despre mine găsești aici: https://bit.ly/2QbKPHO".

"Bună la toată lumea! Eu sunt Maia, o femelă Labrador, am doi ani și îmi caut o familie adoptivă. Actualii mei stăpâni nu-și mai permit să mă întrețină. Îmi oferă mâncare gătită, normală, pe care o mănâncă și ei, iar asta îmi dăunează. A început să-mi cadă blana, am mâncărim și diverse pete pe corp. Trebuie neapărat să găsesc o familie care să aibă grijă cum trebuie de mine și să-mi oferă hrana potrivită și îngrijirea medicală de care am nevoie.Mai multe detalii despre mine găsiți aici: https://bit.ly/2Q4mmUX".