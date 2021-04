VIDEO. Momentul în care o adolescentă de 16 ani este împușcată MORTAL de polițiști, în SUA

Un polițist din Ohio a împușcat și ucis o adolescentă de culoare, după un apel în legătură cu o tentativă de înjunghiere. Poliţia a publicat o parte a înregistrării camerei purtate de către poliţistul care împușcat-o pe adolescenta de culoare. Incidentul a avut loc în principalul oraș Columbus.

”Considerăm că este important să împărtăşim cu comunitatea, să fim transparenţi în acest incident, să le oferim anumite răspunsuri.”, a precizat şefului poliţiei din oraş, Michael Woods, potrivit Insider.

În imaginile video apar mai mulți poliţişti care sosesc într-un loc unde mai multe persoane se certau. O adolescentă o atacă pe alta cu ceea ce pare să fie un cuţit. Se aud focuri de armă, iar tânăra se prăbuşeşte la pământ. Fata ar fi murit la scurt timp după împușcare. Minora, în vârstă de 16 ani, a fost identificată ca fiind Ma'Khia Bryant

Wtf is going on ???? ????Columbus Ohio Police Shot & Killed 16-Year Old Ma’Khia Bryant without freeze warning and shot FOUR TIMES After She Called Police For Help. #MaKhiaBryant #MikayahBryant pic.twitter.com/61qnCynh1K