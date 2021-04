"Imagini insuportabile" cu un polițist care ucide un copil de 13 ani șochează SUA. VIDEO

Autorităţile din Chicago au dat publicităţii joi o înregistrare video cu un poliţist ucigând un minor de 13 ani, "imagini insuportabile", potrivit lui Lori Lightfoot, primăriţa acestui al treilea oraş ca mărime din SUA şi care a îndemnat la calm, informează Agerpres, citând AFP:



În înregistrarea video ce provine de pe camera purtată pe corp a agentului se poate vedea cum mai mulţi poliţişti îl urmăresc pe Adam Toledo, un latino-american, somându-l să se oprească şi să ridice mâinile. Apoi, se poate vedea cum asupra adolescentului se trage în momentul când acesta se opreşte şi îşi ridică mâinile în sus.

absolutely disgusting#AdamToledo was just 13, he had his hands up and complied, but he was still SHOT AND KILLED by police. He had is whole life ahead of him. this is murder. resources will be linked in the threadpic.twitter.com/q6WMYGLBlx