Adi Mutu şi Răzvan Onea au prefaţat meciul Rapid - FC U Craiova: Suntem aproape de obiectiv

"Ne aşteaptă un meci foarte important în faţa propriilor suporteri. Întâlnim o echipă bună, dar ne dorim să obţinem toate cele trei puncte. Nu există o presiune suplimentară la acest meci. Suntem foarte aproape să ne îndeplinim obiectivul. Tratăm meciul ca oricare altul, adică la victorie. Bauza (n.r. - mijlocaşul ofensiv Juan Bauza) şi Bahassa (n.r. - atacantul Yassine Bahassa) sunt foarte buni, dar doi jucători nu pot să decidă singuri soarta unui meci. Toată echipa Craiovei este bună, nu ne vom concentra doar pe doi jucători", a spus fundaşul.



"Există o rivalitate între cele două echipe, însă suporterii noştri sunt civilizaţi şi sunt sigur că din partea lor nu vor fi niciun fel de probleme", a adăugat Răzvan Onea, citat de Agerpres.



Fundaşul se bucură că evoluţiile lui din ultimul timp sunt apreciate, dar subliniază că trebuie să muncească în continuare la fel de mult.



"Eu sunt într-un ritm foarte bun, sper să joc bine în fiecare meci. Mă bucur atunci când sunt comparat cu legende ale Rapidului, dar vreau să rămân modest şi să muncesc în continuare la fel de mult", a precizat fotbalistul.

Cum vede Mutu meciul

"Întâlnim o echipă care are nevoie de puncte pentru a urca în clasament. Craiova este o echipă în formă care tot timpul ne-a pus probleme. Dar mâine vrem să câştigăm şi să continuăm parcursul bun pentru a ne îndeplini obiectivul. Nu avem niciun complex în faţa celor de la FC U Craiova, anul acesta este diferit. Într-adevăr, nu am câştigat cu ei, dar există întotdeauna şi prima dată. Rivalitatea dintre cele două echipe din ultimii ani, atât din Liga I, cât şi din Liga a II-a, poate ridica acest meci la nivelul unui derby. Presiune este tot timpul, aşa este la Rapid, aşa trebuie să fie la un club mare. Mai sunt 18 puncte puse în joc până la finalul sezonului regulat, deci se pot întâmpla multe", a spus Mutu.



El a explicat că formaţia sa a jucat împotriva unor echipe mai puternice decât FCU Craiova 1948 şi în consecinţă nu îi e teamă.



"Craiova are în componenţă jucători care pot face oricând diferenţa. E o echipă care poate să câştige orice meci, aşa cum poate să şi piardă. De aceea trebuie să fim foarte atenţi şi concentraţi pe toată durata partidei de mâine pentru că va fi cu siguranţă greu. Nu vorbim de frică sau altceva, pentru că Rapid a jucat împotriva unor echipe mai puternice decât FC U Craiova iar băieţii au răspuns foarte bine. Important e să rămânem concentraţi. Ne dorim să oferim spectacol publicului care va fi prezent la stadion, dar şi telespectatorilor", a precizat el.



Adrian Mutu susţine că Juan Bauza, mijlocaş ofensiv pe care l-a antrenat în perioada în care a activat la FC U Craiova 1948, este un fotbalist talentat: "Mă aşteptam ca Bauza să fie dorit. El are talent şi e un jucător căruia îi trebuie continuitate. El când am fost eu la Craiova a lipsit la început din cauza unei accidentări. Însă el trebuie să demonstreze în continuare. Să nu ne grăbim cu complimentele, să vedem dacă are şi continuitate. Pentru că talent are cu carul".



Tehnicianul susţine că nu se gândeşte la incidentele care ar putea apărea mâine în tribune ca urmare a conflictului dintre suporterii FC U Craiova 1948 şi patronul acestui club, Adrian Mititelu.



"Nu vreau să mă gândesc la incidente, lucruri care nu ai cum să le controlezi. Toate aceste lucruri extrasportive nu ne interesează şi nu vrem să ne intersectăm cu ele. Treaba noastră este să jucăm şi să ne bucurăm suporterii. Nu vreau să mă gândesc la problemele adversarilor de mâine. Ceea ce mi-aş dorit este însă ca această echipă să îşi găsească liniştea pentru că de multe ori a fost în mijlocul multor întâmplări. Am activat acolo ca antrenor, aşa că mi-aş dori ca echipa să îşi găsească liniştea şi să se concentreze doar pe fotbal", a mai afirmat Mutu.



Înaintea acestei conferinţe de presă, fundaşul Cristian Ignat a primit, prin intermediul ambasadorului Germaniei la Bucureşti, Peer Gebauer, tricoul fotbalistului Youssoufa Moukoko (Borussiei Dortmund), cu care nu a apucat să facă schimb la amicalul din 10 decembrie 2022.



"Am aflat că la meciul cu Borussia Dortmund din cadrul turneului amical la care a participat şi Fiorentina, ai ratat şansa de a face schimb de tricouri cu fotbalistul Youssoufa Moukoko. Noi am luat legătura cu gruparea din Dortmund şi au fost mai mult decât bucuroşi să ne ajute să îţi oferim acest tricou cu autograf", a spus Gebauer.



La rândul său, Ignat i-a oferit ambasadorului un tricou al formaţiei Rapid cu autografele tuturor jucătorilor. Ambasadorul Peer Gebauer a vizitat cu această ocazie Stadionul Rapid-Giuleşti împreună cu acţionarul clubului Rapid, Dan Şucu.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte formaţia FC U Craiova 1948, vineri, de la ora 20:00, pe Stadionul Rapid-Giuleşti din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a a 25-a a Superligii.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News