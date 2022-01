Ada Solomon, plângere pe numele lui Mircea Badea. Reacția realizatorului TV: E foarte bine, eu sunt fericit și liniștit

"N-am mai avut o sesizare la CNA de mai mult de un an. Nu m-au mai băgat deloc în seamă cei de la CNA. E foarte bine, eu sunt fericit, liniștit din punctul ăsta de vedere. Nu mă simt nebăgat în seamă.", a spus Mircea Badea, în cadrul emisiunii-pamflet "În gura presei" de la Antena3.

"Dar acum înțeleg că mi-a făcut doamna Ada Solomon. Cred că este producătoarea de film acuzată de procurori...", a adăugat apoi realizatorul TV.

Potrivit celor spuse de Mircea Badea, Ada Solomon "a fost deranjată de comentariile pe care le-am făcut în emisiune".

"Eu m-am exprimat politicos, deloc jignitor... Mi-am spus punctul de vedere în calitate de cetățean privind această speță care implică instituțiile statului. Am considerat ceea ce consider și în continuare: că e o experiență benefică.", a spus el, menționând că "dacă tot ai susținut atât procurorii și justiția, e bine să beneficiezi de experiența directă."

"De ce să te uiți doar la alții și să-ți imaginezi cum e? E ca la Dide. Asta am zis și la domnul Dide. El nu mi-a făcut sesizare la CNA, doamna Ada Solomon mi-a făcut. Nu am înțeles exact ce lege aș fi încălcat eu. Cea a audio-vizualului ar fi trebuit s-o încalc, în principiu, ca să se califice o sesizare la CNA în ceea ce mă privește.

Dar pare că doamna Ada Solomon e foarte avizată în legătură cu legile și cine le încalcă, cine nu... Procurorii, în legătură cu dânsa, susțin niște lucruri, sunt niște acuzații de natură penală. Cu toate astea, văd că are timp și preocupare pentru o presupusă încălcare a Legii audio-vizualului, care nu este penală, de către mine. Asta cumva mă înduioșează!", a mai spus Mircea Badea.

Realizatorul TV a precizat că "uneori uit cât de important sunt". "Să-ți ardă de așa ceva când tu ai această situație... Deci, ce important sunt!", a conchis el.

Ce spunea Mircea Badea în 2021 despre această speță

În luna octombrie a anului 2021, după ce regizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul de film Ada Solomon au fost puşi sub acuzare de procurorii DIICOT, Mircea Badea a făcut mai multe comentarii.

"Mi se pare important un subiect, vreau să intru mai în amănunt. Vă citesc de pe Digi 24, ca să nu fie probleme de niciun fel. Regizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul de film Ada Solomon au fost puşi sub acuzare de procurorii DIICOT pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, constituire de grup infracţional organizat şi spălare de bani. (...) Faptele sunt mai vechi, din perioada 2013 - 2015, şi au legătură cu finanţări obţinute de mai multe case de filme, printre care şi Castel Film, de la Centrul Naţional al Cinematografiei, o parte din bani fiind spălaţi prin firme fantomă. Corneliu Porumboiu şi Ada Solomon au calitatea de suspecţi. În dosar ar mai fi implicaţi şi alţi regizori şi producători de film.

Cu domnul Corneliu Porumboiu nu am absolut nicio problemă. Din ce știu eu, nu e hastagist. Imediat o să vedeți de ce mă interesează această știre foarte mult. Deci, domnul Porumboiu nu a fost, din ce știu eu, hastagist, doamna Ada Solomon, da.", a spus atunci, printre altele, Mircea Badea. Citește mai mult AICI.

