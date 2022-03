Actorul Nicolas Cage şi soţia sa, Riko Shibata, aşteaptă primul copil împreună. Ce nume au ales

Actorul Nicolas Cage şi soţia sa, Riko Shibata, vor fi părinți, informează marţi publicaţia britanică The Independent.

Vedeta, în vârstă de 58 de ani, a vorbit deschis despre căsnicia sa cu Shibata (27 de ani), actorul afirmând că această a cincea căsătorie este şi ultima pentru el. Într-un interviu acordat revistei GQ, Cage a mărturisit că este un romantic şi a oferit detalii despre viitoarea venire pe lume a celui de-al treilea copil al său.

Potrivit lui Cage, care a fost căsătorit anterior cu Patricia Arquette (1995- 2001), Lisa Marie Presley (trei luni în 2002), Alice Kim (2004 -2016) şi cu Erika Koike (martie 2019 - iunie 2019), atunci când este îndrăgostit, vrea să îi ofere acelei persoane 'totul'. 'Sunt un romantic, iar când sunt îndrăgostit, vreau să îi ofer acelei persoane tot ceea ce pot', a povestit el.

'Este felul meu de a-i spune: 'Te iubesc. Vreau să-mi petrec restul vieţii alături de tine, a adăugat Cage. Cu toate acestea, starul din 'National Treasure' a afirmat categoric că această căsătorie este pentru el şi ultima. 'Nu se va mai întâmpla din nou', a subliniat actorul.

Copilul se va numi 'Akira Francesco', dacă este băiat, şi 'Lennon Augie', dacă este fată

În timp ce reflecta asupra vieţii sale personale, Cage a dezvăluit, de asemenea, că el şi Shibata au ales deja numele copilului lor nenăscut. Potrivit lui Cage, care este, de asemenea, tatăl a doi copii din căsătoriile anterioare - Weston, în vârstă 31 de ani, şi Kal-El, în vârstă de 16 ani - el şi Shibata plănuiesc să îşi numească copilul 'Akira Francesco', dacă este băiat, şi 'Lennon Augie', dacă este fată.

Ambele nume au o încărcătură sentimentală, întrucât, povesteşte Cage, Augie era 'porecla tatălui său', în timp ce unchiul său, regizorul Francis Ford Coppola, 'a decis să-şi schimbe numele în Francesco'. Nu este prima dată când actorul face destăinuiri despre cea de-a cincea căsătorie a sa, el declarând anterior pentru Los Angeles Times că este 'foarte fericit în căsnicie'.

'Sunt foarte fericit în căsnicie. Ştiu că cinci (căsătorii) este mult, dar cred că am nimerit-o de data aceasta', a mărturisit Cage în ianuarie pentru această publicaţie. Potrivit revistei People, actorul a cunoscut-o pe tânăra de 27 de ani prin intermediul unor prieteni comuni, când se afla la Shiga, în Japonia, în timp ce filma pentru 'Prisoners of the Ghostland'.

După ce au petrecut o perioadă semnificativă de timp despărţiţi în 2020 din cauza pandemiei de COVID-19 - şi s-au logodit pe FaceTime - cei doi au făcut schimb de jurăminte la Hotelul Wynn din Las Vegas, pe 16 februarie 2021, potrivit Insider, scrie Agerpres.

