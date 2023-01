Actorul Jeremy Renner este în stare critică. S-a accidentat când curăța zăpada

Actorul american Jeremy Renner, în vârstă de 51 de ani, cunoscut mai ales pentru rolul său Hawkeye din universul Marvel, a fost grav rănit în timp ce curăţa zăpada, a anunţat presa din Statele Unite, relatează AFP.



"Putem confirma că Jeremy se află în stare critică, dar stabilă, după ce a suferit un accident cauzat de vremea nefavorabilă, în timp ce curăţa zăpada", a declarat un apropiat al actorului, citat duminică de The Hollywood Reporter şi Deadline.



"Familia este alături de el şi este foarte bine îngrijit", a adăugat acesta, fără a preciza condiţiile sau locul în care s-a produs accidentul.



Potrivit unor mass-media americane, actorul ar fi internat în oraşul Reno, în statul Nevada.



Jeremy Renner, nominalizat la Oscar pentru rolurile din "The Hurt Locker" şi "The Town", deţine o proprietate în apropierea acestui oraş, într-o regiune afectată de o furtună de zăpadă care a provocat ninsori abundente în ultimele săptămâni şi a lăsat mii de oameni fără curent electric, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News