Actorul Chance Perdomo a murit la doar 27 de ani

Actorul Chance Perdomo, cunoscut pentru rolurile sale în serialele TV "Gen V" și "Chilling Adventures of Sabrina", a încetat din viață la vârsta de 27 de ani în urma unui tragic accident de motocicletă, conform informațiilor oferite de Variety, citate de Agerpres.

Moartea talentatului actor american-britanic a fost confirmată de agentul său de presă.

Deocamdată, reprezentanții Poliției din Los Angeles nu au furnizat detalii despre locul exact al accidentului.

Chance Perdomo s-a născut în Los Angeles în 1996, dar a petrecut o mare parte a copilăriei în orașul Southampton din comitatul britanic Hampshire. A urmat cursurile Școlii Comunitare Redbridge înainte de a se înmatricula la Colegiul Peter Symonds din Winchester. Deși inițial a avut în vedere studierea dreptului, și-a urmat pasiunea pentru actorie și s-a mutat la Londra, unde s-a alăturat prestigioasei companii artistice National Youth Theatre.

Roluri care l-au făcut celebru

Perdomo a devenit cunoscut pentru interpretarea personajului Ambrose Spellman în serialul de succes "Chilling Adventures of Sabrina" și pentru rolul lui Andre Anderson în "Gen V", o derivare din universul serialelor cu supereroi "The Boys". Producția celui de-al doilea sezon al lui "Gen V" a fost suspendată în urma tragicului eveniment.

El a fost apreciat și pentru rolul lui Jerome Rogers în filmul de televiziune "Killed by My Debt", care i-a adus o nominalizare la premiul BAFTA TV pentru cel mai bun actor în rol principal.

Pe lângă contribuțiile sale la televiziune, Perdomo a avut și câteva apariții notabile pe marile ecrane, în seria cinematografică "After", unde a interpretat personajul Landon Gibson în filmele "After We Fell" (2021), "After Ever Happy" (2022) și "After Everything" (2023).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News