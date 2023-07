Actorul Alexandru Conovaru, stăpânit de superstiții: "Am ajuns la pragul de paroxism în care dădeam cu spatele cu mașina"

"Aveam o grămadă de superstiții, am scăpat de ele... cu pisica neagră mi-a zis cineva o dată, acum vreo 15 ani, și de 10 ani nu o mai am. Ajunsesem de nu mai conta pisica ce culoare are, nu conta că e neagră, putea să fie vărgată, albă sau cu picățele, eu mă dădeam 3 pași în spate și mai scuipam și în sân. Am ajuns la pragul de paroxism în care eram cu mașina și am dat cu spatele cu mașina. Și am zis “bă, trebuie să ne oprim”, și am zis “dă-o încolo de pisică, astea sunt numai în capul meu”.

Am zis “gata, nu e, nu se întâmplă nimic, nu se întâmplă absolut nimic”. Am eu poate niste superstiții, când mă uit la un meci de fotbal sau ceva, că știu că atunci a mers bine sau când mă duc cu băieții mei sa vedem Dinamo, că eu sunt dinamovist, și suntem aceiași băieți care avem abonamente acolo. Ăla să stea acolo, ăla să stea aici, atunci a mers bine. Dar nu se întâmplă mereu. Cred că e un fel de rutină, dependență de rutină, nu neaparat o superstiție", a povestit Alexandru Conovaru.

Ce spune despre serialul Groapa

"E o poveste cu de toate, cât știm până acum. E o poveste despre putere, lupta pentru puterea fiecarui personaj, e o poveste de dragoste, e o poveste despre trădare, deziluzii și multă acțiune. E o atmosferă aparte aici, in Giurgiu, și își va pune amprenta pe povestea serialului, toată atmosfera de aici. Noi suntem la începutul filmărilor, suntem într-o fază incipientă", a spus actorul.

Alexandru Conovaru este actor de teatru și film, în prezent jucând la Teatrul de Comedie din București. A absolvit în 2001 Facultatea de actorie, Universitatea Ecologică, Bucureşti, clasa prof. Margareta Pogonat

