Actorul Adrian Găzdaru intră în cursa pentru Primăria Bacău.

Adrian Găzdaru, fost director al Teatrului Excelsior, este candidat independent.

„Decizia mea este glasul comunității și nu o Directivă a formațiunilor politice. Fiind Candidat Independent, mă bazez doar pe Dumnezeu, pe comunitate, pe echipa mea și pe mine.

Credința, iubirea, respectul, onoarea și nu în ultimul rând – cinstea obrazului, sunt atributele care m-au determinat să candidez pentru funcția onorantă de Primar al cetățenilor din Municipiul Bacău.

Bacăul pentru mine are o semnificație profundă, fiind locul unde mi-am desăvârșit o etapă importantă a existenței mele ca actor profesionist, ca om și ca manager. Aici am realizat, ca manager, proiecte culturale pentru toate categoriile de vârstă și categoriile sociale (Bilet în așteptare, Gala Star, Angela Gheorghiu, etc). Din motive de marginalizare financiara, neâncredere a ordonatorului de credite și apărând această oportunitate de a fi manager la Teatrul Excelsior București ( unde am realizat mare parte din proiectele pe care îmi doream să le fac la Bacău), am decis să plec. Dar asta nu înseamnă că am uitat de unde am plecat și nu am uitat că aici, la Bacău, am prins rădăcini puternice și m-am legat sufletește de băcăuani. De aceea am decis să mă intorc și să-mi pun în slujba băcăuanilor toată experiența mea de viață, experiența în domeniul comunicării și experiența managerială.

Consider că prin experiența mea de manager, prin experiența de viață și cu dorința băcăuanilor de a trăi într-un oraș curat, ordonat, verde și frumos, vom putea relansa Bacăul și să-l transformăm într-un oraș puternic din punct de vedere social, economic, cultural și antreprenorial.

Un Cetățean Primar are obligația de a previziona și de a găsi soluțiile cele mai optime, în așa fel încât orice creștere de taxe și impozite, impuse prin lege, să nu afecteze confortul, nevoile, dorințele comunității pe care o conduce.

Nu înțeleg mentalitatea partidelor. Promovează doctrina de partid de parcă ei ar locui în alt oraș și nu îi interesează ce se întîmplă în orașul lor, în comunitatea lor. Mare parte, dacă nu chiar toți contracandidații mei, au fost ori primari ori consilieri locali. Și? Niciunul dintre ei nu vorbește despre cetățean, despre confortul cetățeanului. Toți nu fac altceva,decât să hulească vechea administrație. Uită că și ei au făcut parte din acea administrație și s-au mulțumit doar să critice, fără a veni cu soluții.

Campaniile au intrat în zona Stereotipiei utopice. Promisiuni făcute doar pentru a fi aleși, dar fără nici un viitor. Se laudă cu realizările făcute de parcă nu ar fi fost în sarcina lor să facă acele investiții. De ce toate aceste investiții se fac în anul electoral? Trei ani ce au făcut? Doar asfalt, borduri, etc. de parcă în asta ar consta confortul ideal și normal al cetățeanului. Câți dintre candidații actuali s-au gândit să aducă serviciile către populație? Câți dintre ei s-au gândit că un om bătrân sau o familie cu copii mici, trebuie în miez de noapte să meargă pâna la spital pentru o injecție? Oare este atât de greu să oferi minimum de confort cetațenilor care au crezut în tine și te-au votat? Oare, cât vom mai accepta acest fel de a ni se baga degetul în ochi, așa cum se spune în popor?

Oare, odată cu dorința de a candida nu ești conștient că renunți la confortul tău și te pui în slujba mea? A cetățeanului? Sau au impresia că odată alesi, eu nu mai merit atenția pe care mi-o oferă când îmi cer votul? Cetățeanul are nevoie de spațiu de relaxare, de cultură, de sport, de sănătate, divertisment, de orice îi poate bucura și lumina sufletul. Chiar ne lăsam mințiți la fiecare 4 ani? Unde sunt onoarea, iubirea, credința, respectul față de oameni, educația și cinstea obrazului?

A venit timpul să nu ne mai lăsăm mințiți. Știu că va fi o luptă foarte grea pentru mine și echipa mea. Va trebui să ne luptăm cu un întreg sistem de campanie. Partide mai mari sau mai mici care au o întreagă infrastructură de campanie. Dar vom lupta! Vom lupta! și cu ajutorul, dragostea, puterea și credința băcăuanilor Vom învinge! Știm foarte bine că orice creștere de salarii sau pensii, vine la pachet cu scumpiri. Orice taxă impusă de la București, atrage măriri de prețuri și perturbarea confortului cetățeanului.

Important este ca un bun gospodar, primarul, să prevadă și să prevină aceste decalaje care se vor vedea în bugetul și confortul familiei. Important este să-ți consolidezi o echipă de profesioniști care să absoarbă și să implementeze 100% fondurile europene atât pentru dezvoltare urbanistică, cât și socială, turistică, infrastructură. Astfel bugetul local va fi degrevat de aceste cheltuieli, iar bani economisiți vor putea fi direcționați spre confortul cetățeanului”, a spus Adrian Găzdaru. Vedeți tot mesajul său în pdf.

A fost la teatrul Municipal Bacovia Bacău:

Roluri jucate

• Mackie Sis............în Opera cersetorilor de B. Brecht, regia D. L. Fulga

• Pitu....................... în Spitalul special de I. Naghiu

• Tânărul................. în Fuga deTristan Tzara, regia D. L. Fulga, spectacol jucat la UNESCO, Paris.

• Truffaldinno..........în Slugă la doi stăpâni de Carlo Goldoni, regia Doina Zotincă

• Leonas.................. în Chiriţa şi comp. de V. Alecsandri, regia Andrei Mihalache

• Ionel.......................în Take, Ianche şi Cadâr de V. I. Popa, regia I.G.Rusu

• Andrei....................în Rătăciţi în amurg de G. Genoiu, regia C-tin Dinischiotu

• Paulinus................în Femeia cezarului de I. Luca, regia Doina Zotincă

• Saciz......................în Istoria vacilor nebune de D. R. Popescu, regia D. L. Fulga

• Fillipetto................în Bădăranii de Carlo Goldoni, regia Catălin Naum

• Cynthio.................în Necazurile lui Pantalone de S. M. Tudor, regia S. M. Tudor

• Andy..................... în Te plătesc ca să mă iubeşti de D. Tarchilă, regia C-tin Dinischiotu

• Judecătorul......... în Articolul 111 de St. Haralamb, regia Gheorghe Jora

• Politistul...............în Şi ministrii calcă strâmb, regia Constantin Dinischiotu

• Bardezi.................în Ginere de import de V. Savin, regia Florin Zăncescu

• Florin....................în Florin şi Florica de Vasile Alecsandri, regia Adrian Găzdaru

• Gutuie...................în Visul unei nopţi de vara de W. Shakespeare, regia Răzvan Dincă

• Tatăl......................în Tango Story de S. Mrozek, regia D. L. Fulga

• Acrostihescu.......în Doi morţi vii de Vasile Alecsandri, regia Bogdan Ulmu

• Orlando................în Cum vă place de W. Shakespeare, regia Răzvan Dincă

• Jeff.......................în Jocul de-a vacanţa de M. Sebastian, regia Gheorghe Balint

• Eilert Lovborg.....în Hedda Gabler de H. Ibsen, regia Bogdan Ulmu

• Catindatul............în D'ale carnavalului de I. L. Caragiale, regia D. L. Fulga

• Steve....................în Un tramvai numit dorinţă de T. Williams, regia D. L. Fulga

• Sebastian............în A douăsprezecea noapte de W. Shakespeare, regia R. Dincă

• Nick.....................în Privelişte minunată de S. Mrozek, regia Attila Vizauer

• Emilian................în Proştii sub clar de lună de T. Mazilu, regia Ion Sapdaru

• Daniel....................în Dragoste în patru tablouri de Lukas Baerfuss, regia Theo Herghelegiu

• Pilotul..................în Ploaia care nu-ncetează, scenariul şi regia Theo Herghelegiu

• Scenograful Tavi..în Mizantropica de Teo Herghelegiu, regia Dan Tudor

• Capitano................în Peţitoarea de Mihai Serghei Todor, regia Mihai Serghei Todor

• Jonh Smith............în Bigamul de Ray Cooney, regia Cristian Ioan

• Tipătescu...............în O scrisoare pierdută de I.L.Caragiale, regia D.L.Fulga

• Paulet.....................în Maria Stuart de F. Schiller, regia Inna Sokolova-Gordon (Rusia)

VEDEȚI AICI CV-UL:

https://media.dcnews.ro/other/202403/adrian-gazdaru-cv-bun--ultim-corectat--13-10-2020_91628200.pdf

