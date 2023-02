Accident Nehoiu. Fotografia care a stârnit controverse. Dacă măcar un părinte o va vedea, mi se pare un real câștig

O elevă de liceu a murit, iar alte două au fost rănite în urma unui accident rutier produs, sâmbătă după-amiază, pe DN 10, în localitatea Nehoiu din judeţul Buzău. Un autoturism a lovit un stâlp, iar acesta s-a rupt și a căzut pe maşină.

Potrivit IPJ Buzău, un autovehicul care circula pe DN 10 s-a ciocnit de un stâlp pe care l-a retezat şi care apoi s-a prăbuşit peste maşină. În urma impactului, tânăra de 17 ani, aflată pe bancheta din spate a autoturismului, a murit, iar alte două au fost rănite. Șoferița avea de puțin timp permis auto.

Constanța Doman, bibliotecarul Bibliotecii Orășenești Nehoiu, a scris un text emoționat după teribilul accident.

La scurt timp după evenimentul rutier, un martor a realizat o fotografie cu tânăra decedată pe bancheta din spate a mașinii. Imaginea a ajuns în mediul online. Constanța Doman spune: „un inconștient a publicat-o într-o postare fără să-i pese de disperarea părinților”.

Eu nu i-aș zice inconștient, mi se pare chiar o idee bună să publici astfel de imagini pentru că, în caz contrar, tinerii teribiliști nu se vor învăța niciodată. Și data viitoare, dacă a văzut imaginea cu fata ciopârțită pe șosea/banchetă sau unde apucă să-și dea ultima suflare, teribilistul se va gândi de două ori înainte de a apăsa pedala de accelerație.

Dacă ar fi după mine, aș publica absolut toate imaginile din accidentele rezultate din viteza excesivă și neatenția șoferilor. Care este problema? Rămânem șocați când vedem o poză? Mai bine să rămânem șocați de la o poză decât să rămânem șocați când vom culege pe cineva drag de pe șosele.

Să fie ca pe pachetele de țigări. Ce? Acolo nu apar oameni cu cancere în faze terminale, cu găuri în gât, oameni care își scuipă plămânii și așa mai departe?

Dar măcar fumătorii își fac rău lor personal. Și fiecare decide pentru viața lui. În schimb, teribiliștii de la volan pot deveni oricând criminali. Și nu își fac rău lor, ci altora. Iar mașina este o armă. Și în România se moare pe șosele ca la război. Nu-s metafore. Sunt statistici.

„Asemenea imagini nu trebuie văzute decât de anchetatori”, spune Constanța Doman în textul său. Mi se pare total greșit. Dacă imaginile acelea bagă în sperieți cel puțin un părinte care se gândește, la 18 ani, să-i dea copilului o armă pe mână, mi se pare un câștig. De ce să nu salvăm o viață? De ce nu cu banii de mașină să investim în educația copilului nostru? Mașină poate să-și ia singur, mai târziu, după ce ia măcar examenul de bacalaureat și are măcar responsabilitatea unui loc de muncă. Asta dacă ne iubim copiii. Dacă ne dorim doar să vadă satul cât de tari suntem noi pentru că i-am luat mașină copilului, atunci „țărână ușoară!” Sau Doamne ajută! Că doar Dumnezeu ne poate salva de noi înșine.

În încheiere, vă las și părerea Constanței Doman:

„Pacea zilei de sâmbătă, după ce le așezasem pe toate ale zilei, în rosturile lor, s-a făcut țăndări cu o veste înfricoșătoare pentru toată comunitatea: o fată frumoasă, adolescentă, încă elevă, și-a aflat sfârșitul strivită în mașină de un stâlp de beton care a căzut exact pe ea, pe locul din spatele șoferului. De aici încolo, drama capătă proporții radial, se poate interpreta pe toate planurile, însă doar ea, fata, cu tinerețea și frumusețea ei, a plătit tot ce n-a funcționat corespunzător: o adolescentă cu permis de începătoare, fiorul și adrenalina unei aventuri pe roți, un stâlp dintr-un beton poate cam prea puțin armat, o viteză care n-a mai făcut posibil controlul mașinii și, toată viața celor trei fete, care nici măcar nu-și trasase reperele, s-a prăbușit odată cu stâlpul.Până aici, o situație destul de frecvent întâlnită. Pentru că dorința de nestăvilit a copilului, aceea de a avea și a conduce o mașină imediat ce împlinești 18 ani, îi transformă pe părinți în pârghii care declanșează drama. Lumea este în permanentă viteză, viața trece în prea mare viteză.

Adolescentul de 18 ani, dacă nu are permis și mașină, se consideră fraierul exclus la marginea satului. Presiunea pe care o aplică părinților, pentru a-i îndeplini acest vis, e câteodată uriașă. Cunosc destule cazuri în care părinții fac foamea efectiv, fără figuri de stil, ca să-i ia copilului mașină. Și astfel îl aruncă-n acest nefast raliu al vieții, total nepregătit.Sigur că putem spune: bine, bine, dar a luat punctaj maxim, instructorul s-a declarat mulțumit, la fel polițistul de traseu...

Da, pentru că în cadrul orelor de instructaj și de examen, toți se comportă exemplar. După care, odată ieșiți pe drum cu mașina, gonesc să ajungă din urmă timpul pierdut. Cu muzica la maximum, libertatea este asociată cu viteza. Viteza îi este asociată zborului. Care este atât de frumos și de îmbătător, încât nimeni nu ia în calcul prăbușirea. Sunt atât de supărată pentru fata frumoasă care a murit, încât mi-a devenit totul cleios în jur. Și nici măcar nu o cunosc, dar am văzut-o într-o fotografie făcută la fața locului, pe care un inconștient a publicat-o într-o postare fără să-i pese de disperarea părinților. Și mi-a venit să mă duc s-o iau în brațe și s-o repar, ca pe păpuși. O chema Cătălina....

Nu înțeleg de ce poliția nu împrejmuiește imediat locul unui accident, cu plase opace, să nu fotografieze toți, ca la bâlci; măcar până la expedierea victimelor. Asemenea imagini nu trebuie văzute decât de anchetatori”, a scris Constanța Doman pe Facebook.

Acest text reprezintă o opinie.

