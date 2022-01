Abia de acum încolo riscăm o criză energetică gravă. Iuliean Horneț spune că putem obține independența totală a României / video

„De aceea, eu, împreună cu Clusterului MEDGreen, pe care îl prezidez, am făcut pentru PNRR un proiect de 10 miliarde pentru a putea produce 110 milioane de MW pe energie termică sută la sută din surse regenerabile, adică independența totală a României!”, a spus Iuliean Horneț în cadrul emisiunii lui Răzvan Dumitrescu de la DCNewsTV.

„Se poate obține independența totală a României?!”, a intervenit Răzvan Dumitrescu. „Sigur! Toate calculele sunt făcute, pe bani, pe tot!”, a spus specialistul.

„Și care ar fi combustibilul?”, a intervenit, din nou, Răzvan Dumitrescu. „Tot ce arde. Gunoi, deșeuri agricole, forestiere, deci, tot ce arde! Dacă veniți la mine, am panourile întregi cu toate probele, experimentele și analizele pe care le-am făcut. De 20 de ani lucrez la aceste tehnologii”, a spus Iuliean Horneț.

Iuliean Horneț, invitatul lui Răzvan Dumitrescu, la „Ce se întâmplă?”

„Una dintre invenţiile domnului Horneţ este reactorul pe piroliză. E doar una dintre ele, doar un brevet. Vă întreb, de pildă, dacă termocentrala de la Mintia, pe care au închis-o, putea fi salvată cu metoda asta?", a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Mai simplu decât cu piroliza. Doar cu prima reacţie din piroliză, care se numeşte torefiere. Ar face acel cărbune activ vegetal şi am scăpa de amprenta de carbon de tot. Biomasa nu este taxată carbonic, fiind o sursă regenerabil. Dar o biomasă cu 10% umiditate are 0,09 tone pe megawatt produs, faţă de gaz, care are 0, 212 tone, sau cărbunele care are 0,414 tone de carbon pe megawatt produs. Este netaxabilă.

Eu am făcut o noutate. Pun într-un mix energetic 8 milioane de tone, pentru toate termocentralele, dintre care 4,4 biomasă, 2 şi ceva deşeuri menajere şi 1,8 milioane tone cărbune. Se duce amprenta de carbon la 0,09. Torefierea are 0% umiditate, inclusiv în structură, iar în combinaţie cu cărbunele ajungem la acea amprentă", a declarat Iuliean Horneţ la DC NEWS TV.

