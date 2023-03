"A trebuit să lupt". De ce a plecat din România Cătălina Toma, artista care a cântat cu BUG Mafia sau La Familia, în anii '90. "Există mulți prădători"

"Talentul real este denigrat și îngropat"

"Mi-a fost foarte greu (n.r. să plece din România) dintr-un singur motiv: mama. În rest, am simțit că nu trebuie sa privesc înapoi. Am simțit că talentul real nu este respectat. Ba, mai mult, denigrat și îngropat. Acest lucru m-a revoltat. A trebuit să lupt mai mult decât alții pentru a sparge niște bariere total anormale, sexism, misoginism, inegalitate etc… În State, m-am găsit pe mine. Nu mi s-a mai omorât speranța.

Deși există competiție și invidie și aici, totuși, talentul este respectat. Liniștea mea interioară nu vine din validări exterioare. Sunt bine cu mine pentru că acum știu foarte clar cine sunt și ce capabilități am. Viața s-a transformat, am ajuns acolo unde mi-am dorit din copilărie. Am experimentat lucrurile pe care le-am visat. Întotdeauna am avut o curiozitate pentru experiențe noi și căutări", a spus Cătălina Toma pentru fanatik.ro.

Întrebată ce a deranjat-o la industria muzicală, artista a spus: "Există mulți prădători sexuali și financiari, care deraiază intenționat artiștii de la destinul lor muzical".

"Nimeni nu poate șterge acest lucru vreodată"

"Primul album - "Catalina" - rămâne crucial pentru mine, deoarece a introdus stilul R&B, un stil nou în România la acea vreme, devenind parte din istorie și sunt mândră de asta. Este testamentul talentului și efortului meu muzical. Nimeni nu poate șterge acest lucru vreodată", a spus Cătălina Toma.

"Nu știu dacă m-aș întoarce în România, deși îmi este dor. Îmi place să călătoresc și evit să mă atașez de locuri; nu stăm aici pentru totdeauna. La a doua "tinerețe", mă văd într-o lume mai bună, mai curată, mai safe, indiferent de locație. Într-un final, sentimentul de "acasă" este în interiorul meu", a mai spus artista.

În urmă cu mai bine de 20 de ani, Cătălina Toma era un artist de succes în România. Cu timpul, a ales să plece în SUA, unde s-a stabilit în Los Angeles. În America s-a concentrat pe studiul pianului, pe partea de producţie, chiar şi pe desen, scrie click.ro. În tot acest timp, a primit în con

