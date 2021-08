A nins în deșertul Atacama, supranumit Polul Uscăciunii / VIDEO

Supranumit “Polul Uscăciunii”, deşertul Atacama a fost scena unei ninsori ca în basme. Orașul El Salvador, adânc în deșertul Atacama a avut parte joi, 26 august 2021, de zăpadă.

Imaginile din zonă arată mașini acoperite de zăpadă, iar copiii jucându-se fericiți, într-o regiune care vede doar câțiva mililitrii de ploaie pe an.

Ninsorile sunt așteptate în mod periodic, o dată la câţiva ani, în deșertul Atacama, în lunile iunie și iulie, nicidecum în August.

”Pentru această perioadă a anului, sfârșitul lunii august, este relativ neobișnuit, deoarece zăpada este de obicei văzută aici în iunie și iulie”, a spus meteorologul Daniel Díaz, de la Centrul Meteorologic Regional de Nord.

În deşertul Atacama, precipitaţiile sunt extrem de rare. Se estimează că între anii 1570 şi 1971, în Atacama nu a fost nicio ploaie semnificativă.

A nins în deşertul Sahara trei ani la rând

Deşertul Sahara, unul dintre cele mai fierbinţi locuri de pe planetă a fost lovit de un val de frig la începutul acestui an. Mare le-a fost mirarea turiştilor care au simţit temperaturi sub zero grade şi au văzut fulgii de nea după o perioadă îndelungată. Într-un sat din Algeria a fost întâlnit un episod rar de frig. Astfel dunele de nisip de la marginea nordică a celui mai mare deşert al lumii au fost acoperite de zăpadă.

Fulgii de nea au apărut în timpul nopţii şi au dispărut rapid, dar nu înainte să fie filmați şi fotografiați în anul 2018, atunci când a fost al treilea an la rând în care a nins în această zonă. Zăpadă a apărut după aproximativ patru decenii în care nu s-au produs astfel de evenimente.

Pentru a treia oară în ultimii 37 de ani, satul Ain Sefra aflat în Algeria, în deșertul Sahara, a avut parte de zăpadă.

„Am fost chiar surprinși să vedem zăpadă. A început să ningă duminică, iar abia după-amiază a început să se topească”, a spus fotograful Karim Bouchetata, care a realizat mai multe poze cu fenomenul inedit.

Zăpadă în Hawaii. Unii localnici nu au văzut zăpadă niciodată

Un val de frig a lovit Statele Unite ale Americii în ianuarie 2018. Atunci, în Hawaii s-a putut observa pe cele mai înalte vârfuri cum un strat subţire de zăpadă s-a aşezat. O mare parte dintre localnicii şi turiştii care au urcat pe munte în acele zile au avut ocazia să vadă pentru prima dată în viaţa lor zăpada.

Fotografiile însoţite de mesaje de uimire au făcut înconjurul internetului şi au devenit virale, fiind un fenomen întâlnit extrem de rar într-o insulă din Pacific.

Un cetăţean care se afla într-o excursie pe muntele Mauna Kea susţine că temperatura era sub zero grade Celsius, şi erau rafale de vânt de 48 km/h.

Clima pare că se schimbă pe tot mapamondul. De precizat faptul că în anul 2020 s-a înregistrat un record de temperaturi ridicate, iar specialiştii susţin că schimbările climatice au ajuns la un nivel îngrijorător, scrie BZI.