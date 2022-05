A luptat alături de ruși, iar acum fuge din calea armatei lui Putin. Povestea lui Arkadi Perchenko

Când Arkadi Percenko avea 11 ani, a luptat alături de armata sovietică, ca parte a rezistenței locale împotriva trupelor naziste. La vârsta de 92 de ani, a fost forțat să-și părăsească casa din Ucraina pentru a scăpa de forțele ruse. Arkadi a fugit în Israel.

”Am auzit bombele șuierând și am realizat imediat că ăsta e război. Chiar dacă ni s-a zis că nu o să se întâmple. Sirenele urlau noaptea, iar bombele zburau dintr-o parte și din alta și totul era ars...bombe. A fost înfricoșător”, a spus Arkadi pentru BBC.

A luptat în rezistență, cu sovieticii. Acum fuge din calea lor

Fiind dintr-o familie de evrei, în copilărie a fost nevoit să se despartă de părinții săi, pentru a se feri din calea naziștilor.

”Împușcau toți evreii. Primeai bonusuri dacă găseai câte unul (un evreu - n.r.). Era o pivniță în care m-am ascuns timp de o lună. Germanii au trecut pe acolo de două ori, dar nu m-au găsit.

La vârsta de 11 ani s-a înrolat în forțele rezistenței locale. Arkadi a luptat alături de armata sovietică împotriva germanilor naziști.

”Aveam aceeași armă automată ca toți ceilalți. Pe umăr purtam o geantă cu mine și grenade pe care să le folosesc dacă era cazul. Am luat parte la operațiuni alături de cei mai în vârstă”, a mai spus fostul soldat.

Arkadi a mai mărturisit că nu și-a imagina vreodată că va fugi din calea rușilor, lăsând în urmă o viață pe care a construit-o de-a lungul a opt decenii.

”Nu am avut timp să iau nimic cu mine. Am plecat în papuci, era șase dimineața. Am stins lumina, am încuiat apartamentul și aia a fost”, a mai adăugat bătrânul.

O zi festivă în flăcări

Acum Arkadi locuiește în siguranță în Israel, alături de fiica sa, dar spune că este furios pentru că rușii pretind că luptă împotriva naziștilor în războiul pe care l-au declanșat în Ucraina.

”Ucraina este o țară liniștită și împăciuitoare. Nu avem fasciști. Este tocmai invers”, a mai adăugat Arkadi.

Pentru el, sărbătoarea de 9 mai, zi în care rușii celebrează ”Ziua Victoriei”, este una dificilă, mai ales anul acesta, când sărbătoarea a devenit o tragedie.

”Parada este mereu festivă. Cum o s-o organizeze când totul arde acum?”, a spus Arkadi.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News