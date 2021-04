Prima mumie egipteană însărcinată a fost identificată și scanată

Conform BBC, descoperirea a fost făcută de oamenii de știință de la Proiectul mumiilor din Varșovia și a fost dezvăluit, joi, în Jurnalul de Științe Arheologice. Proiectul, început în 2015, folosește tehnologia pentru a examina artefactele de la Muzeul Național din Varșovia.

Inițial, se credea că mumia era un preot, însă scanările au dezvăluit faptul că era o femeie în stadiile finale ale unei sarcini. Experții cred că rămășițele sunt cel mai probabil ale unei femei înstărite, între 20 și 30 de ani, care a murit în primul secol înainte de Hristos. „Prezentat aici este singurul exemplu cunoscut al unei femei gravide mumifiată și primele imagini radiografice ale unui astfel de fetus”, au scris autorii, în jurnalul științific.

Scientists say they discovered the world's first known pregnant mummy.



The 2,000-year-old Egyptian mummy is in Poland, where scientists spotted a fetus in X-rays. They speculated it was not removed during embalming to "camouflage the pregnancy."



