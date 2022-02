7 Beneficii potențiale pentru sănătate ale avocado

Hrănitor, versatil și delicios, avocado este folosit în mâncăruri precum guacamole, salate, tacos și multe altele. Acesta este extrem de popular în lumea sănătății, deoarece este foarte hrănitoare și are multe beneficii pentru sănătate, healthline.com.

Sursă excelentă de nutrienți



Avocado este bogat în nutrienți importanți, dintre care mulți lipsesc în dietele moderne.



Defalcarea nutrițională pentru un avocado de 200 de grame:



Calorii: 322

Grăsime: 30 de grame

Proteine: 4 grame

Carbohidrați: 17 grame

Fibre: 14 grame

Vitamina C: 22% din valoarea zilnică (DV)

Vitamina E: 28% din DV

Vitamina K: 35% din DV

Riboflavină (B2): 20% din DV

Niacina (B3): 22% din DV

Acid pantotenic (B5): 56% din DV

Piridoxină (B6): 30% din DV

Folat: 41% din DV

Magneziu: 14% din DV

Potasiu: 21% din DV

Cupru: 42% din DV

Mangan: 12% din DV



După cum puteți vedea, avocado este un fruct excepțional de hrănitoare și reprezintă o sursă concentrată de grăsimi și fibre sănătoase, plus o serie de vitamine și minerale.



Sunt bogate în nutrienți care lipsesc adesea în dietele multor oameni, inclusiv magneziu, B6, vitamina C, vitamina E și acid folic.



De exemplu, jumătate dintr-un avocado conține 10% din DV pentru potasiu.



Avocado oferă, de asemenea, nutrienți esențiali pentru sănătatea sistemului imunitar, inclusiv vitamina C, B6 și E.





Avocado conține o mulțime de nutrienți care sunt esențiali pentru o sănătate optimă, iar consumul regulat de avocado ar putea ajuta la îmbunătățirea calității generale a dietei.

Benefic pentru sănătatea intestinului



Avocado este bogat în fibre.



Obținerea suficientă a fibrelor în dieta ta este esențială pentru sănătatea sistemului digestiv, deoarece ajută la promovarea creșterii bacteriilor sănătoase.



Poate ajuta la reducerea factorilor de risc pentru bolile de inima



Consumul regulat de alimente bogate în nutrienți, cum ar fi avocado, ar putea ajuta la protejarea împotriva bolilor de inimă.



Vitaminele, mineralele, grăsimile sănătoase și fibrele găsite în avocado joacă toate un rol în menținerea sănătății sistemului cardiovascular.





O sursa bogata de compuși antioxidanți și antiinflamatori



Pe lângă vitamine, minerale, grăsimi sănătoase și fibre, avocado este plin de compuși bioactivi, inclusiv carotenoizi, vitamina C, vitamina E și compuși fenolici.



S-a demonstrat că aceste substanțe au activități antioxidante, neuroprotectoare și cardioprotectoare semnificative.







Poate ajuta la promovarea unei greutăți corporale sănătoase



Deși există multipli factori care influențează greutatea, respectarea unei diete hrănitoare și echilibrate este poate cea mai importantă atunci când vine vorba de atingerea și menținerea unei greutăți corporale sănătoase, care este esențială pentru prevenirea bolilor.



Deși avocado este bogat în calorii, este plin de nutrienți și ajută la promovarea sațietății, datorită conținutului lor ridicat de fibre și grăsimi sănătoase.





