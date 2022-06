52 au semnat, 40 au votat. Eșec răsunător la moțiunea împotriva ministrului Cîmpeanu

USR nu a avut noroc nici de data aceasta. Camera Deputaţilor a respins, marţi, moţiunea simplă depusă de USR împotriva ministrului Educaţiei, Sorin Cîmpeanu. S-au înregistrat 60 voturi pentru moţiune, 186 contra şi două abţineri. Moţiunea simplă, intitulată "Ministru. Dezastru. Educaţie fără viitor" şi semnată de 52 de deputaţi USR, a fost dezbătută de deputaţi în şedinţa de luni.

Cîmpeanu, arătat cu degetul pentru "dezastrul învăţământului din România"

În moţiunea depusă, USR îl acuză pe Sorin Cîmpeanu că este singurul responsabil de "dezastrul învăţământului din România": "A venit clipa unui bilanţ serios pentru un sector care are acelaşi om la cârmă începând din decembrie 2020. Ministerul Educaţiei a fost condus neperturbat de Sorin Mihai Cîmpeanu. De aceea, domnia sa este singurul responsabil pentru dezastrul în care se afundă învăţământul din România. Nimic nu ne poate şterge din minte momentul în care, cu o indiferenţă asumată, Sorin Cîmpeanu declara public că învăţământul românesc a ajuns la un minim istoric". USR spune în moțiunea simplă pe educație că Sorin Cîmpeanu "are corigenţe pe linie la toate materiile din portofoliul Ministerului".

Cuvinte grele şi acuzaţii grave

"Aşa cum ştie toată lumea care a trecut prin şcoală, la trei corigenţe rămâi repetent. Ministrul Cîmpeanu nu are o corigenţă, nu are nici trei. Are corigenţe pe linie la toate materiile din portofoliul Ministerului Educaţiei. Cu toate acestea, corigentul Cîmpeanu nu se teme că va fi repetent sau - cine ştie - exmatriculat. De ce? Pentru că, aşa cum s-ar spune în şcoală, are pile la director", se mai menţionează în text. Partidul a mai subliniat că bugetul Educaţiei pe 2022 este de 2,28% din PIB, aproape jumătate din cât a promis Sorin Cîmpeanu în noiembrie 2021. "Pentru că nu se poate face şcoală în România cu banii ăştia, tot ce face Cîmpeanu este să bage adânc mâna în buzunarele părinţilor şi ale cadrelor didactice. Cîmpeanu este cel responsabil pentru menţinerea educaţiei în zona de subfinanţare conică, pentru că părinţii completează necesarul şcolii cu contribuţii din fondul clasei, iar învăţătorii şi profesorii cumpără deseori materiale didactice pe banii lor, şi aşa puţini", se mai precizează în document.

Dezbaterea moțiunii simple împotriva ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu poate fi revăzută aici:

