2023, anul filmelor biografice. Poveștile de viață ale lui Napoleon, Ferrari și Priscilla Presley vor fi ecranizate. Oppenheimer, cea mai așteptată producție/ video

Oppenheimer este cea mai așteptată producție a anului și, probabil, filmul cu cele mai mari pretenții de Oscar în următoarea ediție a premiilor Academiei Americane de Film. Producția va urmări viața omului de știință american Robert Oppenheimer și rolul său în dezvoltarea bombei atomice.

Regia o să fie a lui Christopher Nolan, care, printre altele, a mai adus pe ecrane filmele „Interstellar”, „Dunkirk”, „The Dark Night”, „Inception” și „Tenet”. Scenariul are la bază cartea „American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer”, scrisă de Kai Bird (scenaristul filmului) și Martin J. Sherwin.

În distribuție îi vom regăsi, printre alții, pe Cillian Murphy (cunoscut din rolul protagonistului în „Peaky Blinders”), Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. și Florence Pugh.

Ce alte producții biografice vor mai întoarce privirile?

- „Napoleon”, regia lui Ridley Scott (cunoscut pentru „Blade Runner” și „Gladiator”). Distribuție: Joaquin Pheonix (Napoleon Bonaparte);

- „Tetris”, regia lui Jon S. Baird; distribuție: Taron Egerton (cunoscut din „Rocketman”), Nikita Efremov, Ayane Nagabuchi ș.a.;

- „BlackBerry”, regia lui Matthew Johnson; distribuție: Glenn Howerton, Matthew Johnson, Jay Baruchel ș.a.;

- „Air”, regia lui Ben Affleck; distribuție: Matt Damon, Jason Bateman, Ben Affleck, Chris Messina, Viola Davis.

- „Big George Foreman: The Miraculous Story of the Once and Future Heavyweight Champion of the World”, regia lui George Tillman Jr.; distribuție: Forest Whitaker, Sonja Sohn, John Magaro ș.a.;

- „Flamin' Hot”, regia lui Eva Longoria; distribuție: Tony Shalhoub, Dennis Haysbert, Matt Walsh, Annie Gonzalez ș.a.;

- „Ferrari”, regia lui Michael Mann; distribuție: Adam Driver, Shailene Woodley, Penélope Cruz, Sarah Gadon ș.a.;

- „Priscilla”, regia lui Sofia Coppola; distribuție: Cailee Spaeny, Jacob Elordi ș.a.;

- „Dumb Money”, regia lui Craig Gillespie; distribuție: Paul Dano, Nick Offerman, Seth Rogen, Shailene Woodley, Sebastian Stan, Pete Davidson.

