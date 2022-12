VIDEO / 200 de mașini s-au ciocnit în condiții de ceață și polei pe un pod din China. Cel puțin o persoană a murit

Cel puțin o persoană a murit într-un accident oribil pe un pod din China în care ar fi fost implicate peste 200 de mașini, transmite BBC, citând televiziunea de stat CCTV și declarații recuperatorilor. Totul a avut loc în orașul Zhengzhou, în condiții de ceață densă.

În videoclipurile apărute pe rețelele de socializare se pot vedea cum zeci de mașini și camioane sunt îngrămădite pe podul chinez. „Este foarte înfricoșător. Este plin de oameni aici, nu știu dacă putem să coborâm de pe acest pod”, se aude într-unul dintre clipuri.

Mulți dintre răniți au fost încarcerați, iar pompierii au trimis la fața locului 11 autoutilitare și 66 de recuperatori. Vizibilitatea a coborât până la sub 200 de metri în unele zone.

Foggy and icy weather caused an over 200-car pileup on a bridge in northern China. Many were injured, and some were hospitalized. pic.twitter.com/pqH85BLAj1 December 28, 2022

Traffic could always be worse, folk.



200 car pileup worse.



Zhengzhou, China. pic.twitter.com/AcNa4PiToY — Green Fairy (@Tinkerb65712648) December 28, 2022

In one of the world’s largest pileups, 200 cars crashed in heavy fog on bridge in China. This was the aftermath: pic.twitter.com/YyeTI13nMT — Mike Sington (@MikeSington) December 28, 2022

