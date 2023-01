1899, serialul care a vrut să sucească minţile urmăritorilor, a fost anulat

Serialul "1899" a fost anulat de Netflix după un sezon, informează Variety.com.



Vestea a fost confirmată de co-creatorul acestuia Baran bo Odar printr-o declaraţie distribuită pe contul său oficial de Instagram.



Declaraţia către fani a fost semnată şi de partenera lui Odar şi co-creatoarea serialului, Jantje Friese.



"Cu inima grea trebuie să vă spunem că '1899' nu va fi reînnoit", a scris Odar. "Ne-ar fi plăcut să încheiem această călătorie incredibilă cu un al doilea şi un al treilea sezon, aşa cum am făcut cu 'Dark'. Dar uneori lucrurile nu merg aşa cum plănuieşti. Asta e viaţa", a precizat el.



"Ştim că milioane de fani vor fi dezamăgiţi. Dar vrem să vă mulţumim din suflet că aţi făcut parte din această aventură minunată", se mai indică în declaraţie.



"1899", care urmăreşte un grup de imigranţi aflaţi la bordul unei nave care se confruntă cu o serie de evenimente misterioase, a fost lansat pe platforma Netflix pe 17 noiembrie 2022.



În prima sa săptămână de disponibilitate, această producţie internaţională a ajuns în top 10 al Netflix pe locul 2, doar în spatele sezonului 5 din "The Crown". În patru zile, "1899" a adunat circa 79,27 de milioane de ore de vizionare.



Serialul a servit ca o continuare a serialului anterior al lui Odar şi Friese, "Dark", un succes internaţional de referinţă pentru Netflix, ale cărei prime episoade au fost difuzate în 2017, scrie Agerpres.

