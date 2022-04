Zilele Sculpturii București, între 16-18 aprilie. Programul evenimentului și cine sunt artiștii

Expoziția de sculptură contemporană #perspectiva 31 se desfășoară sub auspiciile Zilei internaționale a monumentelor și siturilor și invită bucureștenii și publicul iubitor de cultură, vreme de 3 zile, între 16-18 aprilie 2022, să descopere sculpturi semnate de 31 de artiști consacrați pe scena artistică națională și internațională.

Ziua internațională a monumentelor și a siturilor (International Day for Monuments and Sites) este marcată, anual, la data de 18 aprilie, de către Comitetul Internațional al Monumentelor și Siturilor, aprobată în cadrul Conferinţei Generale a UNESCO din 1983.

#perspectiva 31 reprezintă un demers expozițional inedit care, alături de alte manifestări exemplare, se află sub corolarul Zilelor Sculpturii București, eveniment organizat de Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public – MONUMENT for, în parteneriat cu Filiala de Sculptură a Uniunii Artiștilor Plastici București, cu sprijinul Uniunii Artiștilor Plastici din România, Institutului Cultural Român, Combinatului Fondului Plastic, combinat.ro și Galeria UNA.

Pentru prima dată, instituții publice, școli și organizații profesionale, actori din sectorul cultural independent, se întâlnesc într-un efort comun de promovare a artei sculpturale monumentale contemporane, ca manifestare activă a patrimoniului cultural și estetic al orașului.

Reka Csapo Dup, despre #perspectiva 31

Despre importanța unui astfel de demers, Reka Csapo Dup, curator expoziția #perspectiva 31, spune: Ideea Zilelor Sculpturii București s-a născut din dorința de a asigura un marketing pe măsura valorii sculptorilor care fac parte din Filiala UAP București. Nu se dorește o catalogare sau o inventariere a artiștilor, pentru că ei sunt extrem de mulți, valoroși, cu personalități bine conturate, marcante în arealul vizualului românesc. Formatul Zilelor Sculpturii București, conceput împreună cu echipa MONUMENT for, ne arată mai multe aspecte care compun mozaicul breslei noastre. Pentru că nu ai viitor, dacă nu iți asiguri din timp urmașii. Or, în această profesie/meserie sunt foarte multe tehnici cronofage care, dacă ești conștiincios și cauți să le încerci, să le înveți și să le stăpânești pe toate, te pot prinde, în plină cercetare, la vârsta maturității, când tinerii emergenți din celelalte câmpuri ale artei vizuale sunt deja pe val și devin consacrați. De aceea, este extrem de important să stimulăm prin concursuri și premii atrăgătoare tinerii care încearcă, timid, să pătrundă în fortăreața Sculpturii.

Artiști expozanți: Aldea Alina, Bădărău Cătălin, Buga Alina, Carpen Alin, Ceară Titi, Cojocaru Dumitru, Dup Darie, Claudiu Filimon, Fleissig Nicolae, Geană Cătălin, Ilfoveanu Adrian, Iacob Costel, Ioniță Costin, Maitec Ovidiu, Bata Marianov Mann Bianca, Mogoșanu Laurențiu, Neagoe Dragoș, Papuc Alexandru, Pîrvu Adrian, Pop Ana Zoe, Răduță Cristian, Rusen Mihai, Scripcariu Virgil, Scutaru Elena, Scutaru Marcel, Teodorescu Patricia, Timaru Pop Maria, Tiron Napoleon, Zidaru Marian, Zidaru Victoria

Locație: Combinatul Fondului Plastic, strada Băiculești 29 – Spațiul The Institute și curtea interioară a Combinatului Fondului Plastic.

Când? 16 - 18 aprilie 2022, între orele 12:00-21:00

Intrarea liberă, fără rezervare. Galeriile și o serie de ateliere de lucru ale artiștilor din incinta Combinatului Fondului Plastic vor fi deschise publicului spre vizitare.

Programul #perspectiva 31

Vernisaj: 16 aprilie 2022, ora 16:00

Curator: Reka Dup

Cu ocazia evenimentului, galeriile și o serie de ateliere de lucru ale artiștilor din incinta Combinatului Fondului Plastic vor fi deschise publicului spre vizitare.

Sculptori pentru viitor

Concurs de modelaj pentru elevi

20 de tineri, elevi în clasele a XI-a și a XII-a la Liceul „Dimitrie Paciurea” și Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, participă în perioada 11-13 aprilie 2022 la concursul de modelaj Sculptori pentru viitor, având ca temă Arcul de Triumf. Adolescenții sunt provocați să exploreze propria viziune asupra unuia dintre monumentele de for public reprezentative pentru Capitală.

Membrii juriului:

- Prof. univ.dr. Dup Darie (președinte juriu), Departamentul de Sculptură al Universității Naționale de Artă, București;

- Cristian Pentelescu, profesor sculptură, Liceul „Nicolae Tonitza”;

- Nicolae Stoica, profesor sculptură, liceul „Dimitrie Paciurea”;

- Anton Rațiu, membru Filiala de Sculptură, Uniunea Artiștilor Plastici București;

- Dinu Câmpeanu, membru Filiala de Sculptură, Uniunea Artiștilor Plastici București;

Anunțarea și premierea câștigătorilor concursului de modelaj va avea loc luni, 18 aprilie 2022, de la ora 12:30, la Galeria UNA din cadrul Combinatului Fondului Plastic.

Monumentele din București, de la devenire la protejare

Masă rotundă

Galeria UNA, Combinatul Fondului Plastic

18 aprilie 2022, între orele 15:00 – 17:00

Invitați:

- Ioana Vlasiu, istoric/critic de artă;

- Cerasella Crăciun, arh. prof.univ.dr., Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”;

- Petru Lucaci, președinte Uniunea Artiștilor Plastici;

- Marian Zidaru, sculptor;

- Vlad Ciobanu, sculptor;

- Emanuel Victor Picu, director general Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public – MONUMENT for;

- Oana Valeria Zaharia, manager interimar Institutul Național al Patrimoniului.

Moderator:

Doina Mândru, critic de artă

Masa rotundă va fi înregistrată video și postată ulterior pe canalele de social media ale MONUMENT for. Din motive organizatorice, ce țin de spațiul restrâns, participarea la eveniment se face pe bază de invitație.

