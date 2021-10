Zeci de percheziţii, în trei judeţe, într-un dosar de trafic de droguri. Ce au descoperit poliţiştii

Astăzi, 13 octombrie, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Craiova, efectuează 53 de percheziţii domiciliare, în judeţele Dolj, Olt şi Mehedinţi, pentru documentarea activităţii infracţionale a 25 de persoane bănuite de constituirea unui grup infracţional organizat, vânzare şi deţinere de droguri de risc şi mare risc, fără drept, pentru consum propriu.



În urma percheziţiilor, au fost descoperite şi ridicate 29 de telefoane mobile, 6 memory-stick-uri, o tabletă, un card de memorie, 179 de pachete cu ţigarete, fără timbru fiscal, un act de identitate fals, o bancnotă de 50 de euro falsă, 28 de grame de cocaină, 22 de seminţe de cannabis, 2 comprimate MDMA, 3 grindere cu urme de materie, 2 balanţe electronice, precum şi mai multe bunuri ce prezintă urme de materie (pungi, recipiente, farfurii, carduri şi bancnote).



De asemenea, au fost ridicaţi 58.000 de lei, 40.000 de euro, 4.100 de dolari şi 680 de lire sterline.



15 persoane au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. - S.T. Craiova, pentru audieri.



La acţiune participă poliţişti ai serviciilor de combatere a criminalităţii organizate din judeţele Olt, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea şi Caraş-Severin, ai brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Piteşti şi Timişoara, luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, precum şi jandarmi ai Grupării Mobile de Jandarmi Craiova şi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mehedinţi.



Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române.

14 ani de CIADO România. Acad. Bălăceanu-Stolnici: Am înfruntat ostilitatea celor ce promovează din umbră consumul de droguri

CIADO România (Centrul Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului) a împlinit 14 ani de activitate.

Gigel Lazăr, preşedinte al CIADO şi al Federaţiei Neguvernamentale Antidrog a prezentat, în cifre, ce au însemnat cei 14 ani de activitate CIADO:

12 octombrie 2007 lua fiinta organizatia ce urma sa devina etalon in materei de prevenire, informare, alterantive la consumul de droguri. 14 ani de CIADO România! Un concept pentru comunitati, un program pentru oameni!

Tinerii si propriile lor valori, 2.100 Conferinte dezbatere, 735.000 participanti 14 -21 ani, Arta Contra Drog - 1.504 evenimente artistice/culturale - 4,6 milioane participanti (Sala Palatului, Casele de Cultura ale Sindicatelor, Salile Polivalente), No Drugs Revolution - 60 evenimente stradale - 300.000 participanti".

"14 ani in care am infruntat ostilitatea celor ce promoveaza din umbra consumul de droguri, din pacate a trebuit sa pierdem timp si energie cu autoritatile responsabile cu aplicarea politicilor publice antidrog ce nu si-au inteles menirea. Timpul a demonstrat ca CIADO România nu doar exista in acte, ci a fost omniprezent in viata comunitatilor printr-o diversitate de programe si proiecte" - a transmis şi acad. Constantin Bălăceanu-Stolnici.