Young Boys Berna - CFR Cluj. Meci decisiv pentru play-off-ul UCL. Şumudică: E o finală!

Antrenorul echipei CFR Cluj, Marius Şumudică, a afirmat într-o conferinţă de presă, că formaţia sa în niciun caz nu se va "baricada" în meciul cu Young Boys Berna, din a doua manşă a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, pregătind anumite surprize pentru a se califica în play-off.



El consideră că echipa elveţiană are prima şansă să câştige întâlnirea din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor.



"Având în vedere că brigada va fi din Turcia, probabil că voi juca tot cu trei fundaşi centrali. Pentru că ei sunt obişnuiţi cu lucrul ăsta, asta aşa ca o ironie a sorţii, că vom avea arbitri din Turcia. CFR a întâlnit Young Boys anul trecut într-o fază de calificare în grupe când ei se puteau califica şi cu un singur punct, a odihnit jumătate de echipă. La noi a jucat cu toată echipa, iar în ultima etapă de campionat dacă nu luau meciul ăsta în serios nu odihneau opt jucători. La ultimul meci de campionat au odihnit opt jucători din primul 'unsprezece'.

Este o finală, o finală care porneşte de la 0-0, golul marcat în deplasare ştiţi bine că nu mai are nicio relevanţă. Şi atunci, mâine pornim de la 0-0, 90 de minute sau 120, poate lovituri de departajare, nu se ştie ce se întâmplă. Trebuie să fii precaut în astfel de situaţii, mai ales că jucăm în faţa publicului de aici. Dar nu am venit să ne predăm, să ne baricadăm, se bag autobaza în poartă sau ceva de genul. Avem şi noi surprizele noastre, vom pune şi noi probleme, pentru că altfel e foarte greu să pleci cu un rezultat pozitiv. Consider că ei au un plus jucând această finală acasă şi cred că şansele pleacă undeva de la 60-40% pentru ei în momentul de faţă", a declarat Şumudică într-o conferinţă de presă, relatează Agerpres.

Ce a declarat şi Camora

Căpitanul echipei CFR Cluj, Mario Camora, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Young Boys Berna, din cadrul manşei a doua a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, este o finală care încă se joacă, chiar dacă formaţia sa a terminat meciul de pe teren propriu la egalitate, scor 1-1.



"Domnul Şumudică nu ne-a cerut niciodată să facem un pas înapoi. Mâine este o finală, se joacă. Suntem la egalitate, e un meci de 90 sau 120 minute în care trebuie să dăm tot şi să câştigăm. Vom vedea mâine cum va juca echipa, cu 5 sau cu 4 fundaşi la noi, ne-am adaptat. E adevărat că ei au avut mai multă posesie la Cluj, dar după ocaziile clare pe care le-am avut, am arătat că am stat bine în teren şi am respectat ceea ce ne-a cerut Mister", a declarat Camora.