X Factor, 3 decembrie, moment DECISIV și DEZAMĂGIRE. CRITICI pe scenă: Românește spus - "a dat cu mucii în fasole"

În această seară, 3 decembrie 2021, etapa Bootcamp-ului X Factor va fi încheiată cu băieții lui Ștefan Bănică, de la 20:30, la Antena 1. Mentorul va fi nevoit să aleagă cei trei concurenți cu care va merge mai departe în prima etapă din Battle-uri.

După trei săptămâni de Bootcamp în care Florin Ristei, Loredana și Delia și-au ales favoriții pentru următoarea etapă, este rândul lui Ștefan Bănică să urce pe scena X Factor alături de echipa sa.

Claudiu Chichirău, Petru Georoiu, Andrei Duțu, Cătălin Badea, D’Alessandro Edson, Mihai Onilă, Ricardo Mazzi, Mihai Turbatu și Davide Cascini sunt cei nouă concurenți care au obținut patru DA la audiții și au fost calificați direct în etapa scaunelor.

Încă trei concurenți se vor alătura echipei la începutul ediției din această seară. ”Este momentul vostru!”, a declarat Ștefan Bănică, ”trebuie să vă gândiți ce a fost bine și ce nu a funcționat în audiții. Îmbunătățiți unde credeți că este nevoie!”, a mai adăugat juratul.

UPDATE: Szymon Grzybacz a interpretat piesa lu Chris Isaak - Wicked Game și l-a ridicat de pe scaun pe Cătălin Budea

"Eu încă sunt de părere că la nivelul ăsta de competiție ar trebui să ai un moment mai bun decât ce ai făcut tu aici", a spus Florin Ristei.

"Ai cântat foarte frumos”, i-a spus Loredana, dorind să afle de ce a ales această piesă, iar tânărul a mărturisit ă a suferit în dragoste, iar acel sentiment i-a adus starea pe care a transmis-o pe scenă: Și eu am pierdut pe cineva drag mie. Mă refer la o relație", a spus Szymon.

"Îmi place ce faci cu vocea ta. Îmi place că n-ai cântat piesa în standard. Ai cântat-o cu personalitatea ta. Mi-a plăcut să te aud pe tine. Îmi place. Cred că ai merita un scaun", i-a spus Delia concurentului.

Ștefan Bănică i-a oferit un scaun lui Szymon, renunțând astfel la Cătălin, pe care le-a felicitat pentru parcursul său.

"Față de repetiție a fost mult mai bine. M-ai surprins și pe mine. Ai făcut niște improvizații la sfârșit. V-am zis că nu e nimeni bătut în cuie acolo (n.r. p scaune) și așa și este. Pentru cum ai cântat ai loc pe scaun.

Nu este o veste rea (n.r. pentru cel care se va ridica de pe scaun). Noi am vorbit cu toții și am zis că avem o atitudine bărăbătească. Vreau să considerați bootcamp-ul ca pe o experiență unică", a spus Bănică.

UPDATE: Un al treilea concurent din echipa lui Ștefan Bănică i-a dezamăgit pe jurați.

Claudiu Chichirău a interpretat piesa "Stone Cold" de la Demi Lovato, dar nu a reușit să obțină niciun scaun, dezamăgindu-i pe jurații care credeau în el după audiții.

"Claudiu, tu ai un timbru foarte special, un fel de contratenor. Din cauza asta probabil că în registrul unde trebuie să cânți mai jos notele nu prea sunt atât de bine articulate", i-a spus Loredana.

"Ai fost unul dintre preferații mei în audiții. Astă-seară ai cântat destul de slab. Nu mi-a plăcut cum ai cântat azi", a completat Florin Ristei

"Nu ai fost în cea mai bună formă în seara asta. Nu știu dacă vei reuși să dai dai pe cineva la o parte", a spus Delia

"A fost sub repetiția de ieri. Pentru ce am ascultat în seara aceasta nu am cum să-ți dau un scaun", i-a spus Ștefan Bănică.

"Românește spus, "a dat cu mucii în fasole"", a spus Ristei după decizia lui Ștefan Bănică.

UPDATE: Edson D’Alessandro ia- impresionat pe jurații X Factor cu povestea sa de viață, dar și co vocea.

Comparativ cu primii doi concurenți, Edson a primit un scaun din tot sufletul, după ce a interpretat piesa „Il mare calmo della sera”.

Înainte de a-și începe prestația tânărul și-a spus povestea de viață. Edson D’Alessandro a fost abandonat pe străzi de părinții lui naturali din Brazilia, iar primii ani de viață au fost foarte grei. „Viața nu a fost blândă cu mine. Am mâncat tot ce puteam găsi pe jos”, a spus tânărul.

A ajuns la orfelinat, iar apoi a fost adoptat de doi oameni buni din Italia, iar viața lui s-a transformat.

"Edson, cânți foarte bine, ai un timbru mișto, ai o întindere bună și control al timbrului foarte bun", a spus Florin Ristei.

"Edson, m-ai surprins plăcut. Pentru cum ai cântat, pentru faptul că ai transmis, ia un loc. Stai și bucură-te de această experiență", a fost decizia lui Ștefan Bănică.

UDPATE: A fost ocupat și al doilea scaun, dar Ștefan Bănică l-a informat că nu-l va păstra mult timp

Dacă în audiții a impresionat jurații cu piesa lui, emoțiile puternice și-au pus amprenta asupra lui Cătălin Budea.

Tânărul de 19 ani a intrpretat piesa „Quite Miss Home”, cu gândul la mama lui bolnavă, care a suferit o intervenție chirurgicală de curând.

La repetiții Ștefan Bănică Jr. i-a fost alături concurentului și l-a îndemnat să nu-i mai fie teamă de concurenții care îi privesc concurența.

"Nu m-a certat deloc, m-a încurajat, e un om extraordinar", a spus Cătălin despre Ștefan Bănică Jr.

"Cătălin, am fost foarte implicată și emoționată pentru că mi-ai transmis o stare profundă. Am simțit o suferință în privirea ta. Nu cred că ai ales cântecul întâmplător. Ești un băiat extrem de sensibil. Ți-aș da un scaun", i-a spus Loredana.

"Te simt mult prea emotiv pentru genul ăsta de concurs și mi-aș face griji pentru tine în continuar ecumva. Am senzația că ai fi copleșit de ceea ce s-ar putea întâmpla. Nu știu dacă ți-aș da un scaun", i-a spus Delia.

"Pentru că am început lucrul ăsta cu Petru, măresc și miza cu ocazia asta și o să-i fac pe cei care vin să fie mai motivați. Eu consider că toți cei care țin cont de ce am discutat și care sunt cinstiți față de ei merită șansa unei experiențe. Ai ținut cont de ce ți-am spus eu. Pentru faptul că ți-ai depășit condiția te rog frumos să iei loc pe scaun", a spus și Ștefan Bănică.

Ștefan Bănică și-a dorit să-i ofere experiența lui Cătălin de a primi un scaun, considerând că această experiență îl va ajuta în viața.

UPDATE: Primul scaun a fost deja ocupat de Petru Georoiu.

Petru Georoiu, în vârstă de 17 ani, a interpretat piesa lui Frank Sinatra - That's Life.

Înainte de momentul lui Petru, Ștefan Bănică Jr. a mărturisit că nu a intervenit în alegerea pieselor niciunuia dintre băieții din grupa sa, pentru că a considerat că este o etapă în care oamenii trebuie să știe ceea ce îi poate pune în valoare.

Momentul lui Petru nu a fost apreciat de Florin Ristei și Delia și nu a reușit să-l convingă nici pe Ștefan Bănică Jr., care i-a dat totuși un scaun.

"Mie nu mi-a plăcut. Cred că Ștefan ți-ar fi putut alege o piesă mai bine decât ai făcut-o tu. Piesa asta a trecut, s-a dus, n-am înțeles nimic și cred că ai da randament într-un alt context, dar tu nu știi pe unde ești", a comentat Florin Ristei.

"Petru, ai deja fani. Zici că ești un Ștefan așa și cântăreț și actor și dansator. Mi-a plăcut ideea, atitudinea, ești un personaj, parcă ai fi Johnny Depp. A fost un număr colorat și foarte sexy", i-a spus Loredana.

"Și mie mi se pare că ai putea să duci un pic mai rock. Ai o energie foarte bună, iubești scena, îți place atenția. Eu zic că merită un scaun", a spus Delia.

"Tu ai carismă. Ești printre cei care au carismă și asta este foarte important. Vibe-ul tău a fost foarte bun. Dar ești încă la nivelul de joacă Pot să-ți spun te așezi pe scaun, dar nimeni nu e bătut în ținte pe scaunul ăla", a spus Ștefan Bănică.

Deși nu a vrut să-i dea scaunul, răspunsul concurentului i-a schimbat decizia juratului.

"E strict responsabilitatea mea să stau cât de mult se poate pe scaunul ăla și să învăț cât de mult se poate din emisiunea asta și să am o evoluție că până la urmă asta contează", a răspuns concuentul

"Pentru răspunsul ăsta ia loc pe scaun", a spus Ștefan Bănică.