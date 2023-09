WhatsApp, schimbare majoră după decizia Comisiei Europene

O nouă versiune beta a WhatsApp pentru Android (versiunea 2.23.19.8) lansată astăzi include un nou ecran numit Third-party chats, conform WABetaInfo, citat de The Verge. Deocamdată, ecranul nu este nici funcțional nici accesibil pentru utilizatori. Dar titlul său este un indiciu puternic că acesta ar putea fi primul pas spre deschiderea aplicației de mesagerie criptată a Meta către compatibilitatea între platforme.

Beta vine la câteva zile după ce Comisia Europeană a confirmat că Meta, proprietarul WhatsApp, îndeplinește definiția unui „gatekeeper” în cadrul Legii Piețelor Digitale (DMA) a UE, care cere ca software-urile de comunicare precum WhatsApp să interopereze cu aplicațiile de mesagerie ale unor terți până în martie 2024. WABetaInfo a postat o captură de ecran a ecranului:

???? WhatsApp beta for Android 2.23.19.8: what's new?



WhatsApp is working on complying with new EU regulations by developing support for chat interoperability, and it will be available in a future update of the app!https://t.co/XI6zMoOD5P pic.twitter.com/Jpd9Leh2Ki