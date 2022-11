Weekend Classic Rock autentic. Smokie, Eurythmics, Eric Clapton, la Radio DC News

Vineri, 11 noiembrie, de la ora 23.59, la Radio DCNews va fi difuzată trupa Smokie - „The Concert Live In Essen" 1978.

Sâmbătă, 12 noiembrie, de la ora 23.59, puteți asculta la Radio DC News trupa Eurythmics - „Live 1983 - 1989”.

Duminică, 13, noiembrie, de la ora 23.59, la Radio DCNews va putea fi ascultat Eric Clapton „24 Nights Live" din 1991.

Eric Clapton este considerat unul dintre cei mai de succes muzicieni, fiind celebrat de trei ori în Rock and Roll Hall of Fame (pentru The Yardbirds, Cream şi pentru întreaga sa carieră solo).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News