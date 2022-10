”Sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie nu ne aduc vești bune din punct de vedere al precipitațiilor. Ploi cu totul izolate, pentru că vorbim de temperaturi ridicate, se vor semnala în zona de munte și foarte puțin pe arii foarte mici și foarte slabe în partea de est a teritoriului. Sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie nu ne aduc precipitații în aproape toată țara. Vor fi în continuare zile însorite, dimineața și noaptea vom avea ceață, iar din punct de vedere termic vom avea în continuare temperaturi destul de ridicate, cu 8-9 grade peste media normală.

Prima săptămână a lunii noiembrie se anunță cu un deficit de precipitații, cu temperaturi în continuare ridicate, cu toate că, pe măsură ce vom înainta în luna noiembrie, temperaturile mai scad, ajungând undeva la 13-14 grade Celsius în sudul țării și la 4-5 grade în nordul teritoriului.

A doua decadă a lunii noiembrie va fi cu deficit de precipitații care poate ușor se vor apropria de normal pe întreg teritoriul țării, cu cantități de precipitații cuprinse între 30-40l/mp, mai ales în partea de sud a teritoriului”, a declarat, pentru DC News, Mirela Polifronie, meteorolog în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie.

Vom avea zăpadă de Crăciun? Mirela Polifronie (ANM): Estimările nu aduc vești foarte bune

Meteorologul ANM Mirela Polifronie a explicat care sunt șansele ca de sărbători să cadă precipitații sub formă de zăpadă în țara noastră:

„Când putem spera că vine prima ninsoare la munte, mă gândesc la stațiunile de schi?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Nu va fi prea curând, pe de o parte din cauza faptului că nu vor fi precipitații în următoarea perioadă, iar dacă ar fi să fie precipitații, temperaturile sunt oricum foarte ridicate și nu va fi zăpadă“, a spus meteorologul Mirela Polifronie.

„Poate în decembrie! Am observat, din experiența ultimilor ani, că la câmpie ninge mai degrabă în ianuarie și februarie, nu așa cum ne așteptăm, de Crăciun, ca să fie omul de zăpadă lângă pomul de iarnă“, a adăugat Val Vâlcu.

Estimările nu aduc vești foarte bune. Ar fi un regim pluviometric deficitar. Într-adevăr, s-au semnalat precipitații sub formă de ninsoare, dar, în ultimii 3-4 ani, undeva spre sfârșitul sezonului de iarnă. În anul 2017 am avut, în aprilie, viscol în București", a mai spus meteorologul.

Prognoza meteo decembrie, ianuarie, februarie. Cum va fi vremea în iarna 2022-2023 / video

Chiar dacă estimările arată că lunile de iarnă ar fi ceva mai calde, nu înseamnă că nu vom avea zile în care temperaturile, atât cele minime, cât și cele maxime, vor coborî sub zero grade. În România, în decembrie, ianuarie, februarie, temperaturile maxime coboară sub zero grade pe parcursul zilei. Cele medii pentru perioada de iarnă ar fi cuprinse între -3 și 4 grade. Estimarile arată că în această iarnă vor fi ceva mai ridicate", a spus Mirela Polifronie, meteorolog ANM, în cadrul unui interviu acordat DCNews.

