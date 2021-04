Voiculescu: A fost prea mult zgomot politic, zilele acestea. Am preferat să facem ceea ce e important

"A fost, zilele acestea mult, foarte mult, cred că prea mult zgomot politic. La Ministerul Sănătăţii, am preferat să facem ceea ce e cu adevărat important. Să vorbim cu pacienții, cu medicii, să vedem de ce este nevoie şi ce trebuie făcut în perioada următoare. Scandalul mediatic din ultimele zile a fost despre cei puţin peste 100 de pacienți externați de la Spitalul Foişor. Am vorbit cu toţi pacienţii şi ne-am informat asupra stării de sănătate a pacienţilor transferați. Împreună cu colegii în Ministerul Sănătăţii i-am sunat personal. Fără excepţie, cei cu care am vorbit şi-au declarat solidaritatea cu cei care se luptă pentru propria viaţă. Au fost impresionaţi că, acum, la Spitalul Foişor, cei care au nevoie acută de terapie intensivă sunt ajutaţi să lupte pentru vieţile lor", a declarat Vlad Voiculescu.

