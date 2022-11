Vocea lui Dan Negru nu s-a auzit prima dată la TV. Puțini știu cum a început celebrul prezentator

Dan Negru a rememorat una dintre zilele sale de început. Celebrul prezentator a postat pe pagina sa de socializare o imagine cu el din timpul perioadei în care prezenta la radio.

”Acu' 27 de ani eram la radio. Știrile erau aceleași ca și azi, tonul era însă blând. Fără panică chiar dacă știrile erau la fel. Știu ce spun, eram și atunci la microfon! În anul fotografiei, 1995, inflația era mult peste ce e azi, dolarul era vreo 2500 lei, la granița României erau tot războaie, erau bombardamente in Belgrad, la doi pași de noi, cutremure erau și atunci, în anul ăla s-a zguduit Japonia și au murit vreo 6000 de oameni, avioanele cădeau și atunci, un avion Tarom a căzut la Balotești și nimeni n-a supraviețuit, zeci de mii de oameni ieșeau în stradă la mitinguri de protest din cauza prețurilor. Virusuri erau și atunci, Ebola făcea ravagii in Africa. Toate erau ca azi... Și totuși, când a apărut panica? Când a apărut frica?”, a scris prezentatorul alături de poza postată pe Facebook.

Dan Negru, despre ce se întâmplă în televiziunile din România: Eu n-am frică să o spun, pentru că nu mai am ce să pierd

"România e una din puținele țări din lume și singura din Europa unde există discriminare de vârstă în televiziune. E de ajuns să te uiți la TV și o să vezi. N-o spune nimeni din interiorul sistemului. Eu n-am frică să o spun pentru că nu mai am ce să pierd și nici ce să mai câștig. Discriminarea vine din ieftineală pentru că e mai ușor să exploatezi un tânăr de 20 de ani plătindu-l prost și ieftin decât să angajezi un om cu experiență care are alte pretenții financiare

Discriminarea asta de vârstă a dus la decredibilizarea televiziunii ca breaslă. Văd de multe ori fete de 20 de ani prezentând știri despre luptele din Crimeea și se vede pe fața lor că habar n-au unde e Crimeea. Știrile în toată lumea sunt prezentate de oameni credibili, trecuți de o vârstă. Doar la noi zgârcenia și ieftineala duc la decredibilizare.

Cunosc bine piața TV din Moldova, lucrez acolo de peste 15 ani și cel mai popular prezentator de știri de acolo, Valeriu Frumusachi, colegul meu de la Prime, are o experiență TV de 45 de ani. Discriminarea de vârstă e o problemă a televiziunilor din România. N-o mai găsești niciunde în Europa", a spus Dan Negru. Citește mai multe AICI

De ce timișorenii îi numesc „mitici“ pe bucureșteni. Dan Negru a elucidat misterul: Profesorul George Pruteanu mi-a explicat

Într-o postare pe Facebook, Dan Negru a relatat motivul real pentru care timișorenii îi numesc „mitici“ pe bucureșteni

„Noi, timișorenii, îi numim pe bucureșteni, "mitici". Alunecoși, plini de chef, vorbăreți, certăreți, superficiali, șmecheri și puși pe ciupeală sunt "miticii" descriși de Caragiale. Am crezut că eticheta "mitici" vine de la Caragiale până când profesorul George Pruteanu mi-a explicat că vine de la Sfântul Dumitru (Mitică) care e ocrotitorul Bucureștiului.

"Și când te lauzi că ești timișorean, disprețuindu-i pe bucureșteni, ai atitudine de mitic, dragă Dan", mi-a dat profesorul Pruteanu o lecție. De asta mereu de sărbătoarea Sf. Dumitru îi pun un gând bun profesorului Pruteanu, un "mitic" de București.“, a scris Dan Negru. Vezi mai multe AICI

